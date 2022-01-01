Волинські поліцейські привезли Starlink в деокуповане село на Харківщині. ФОТО

Волинські поліцейські привезли Starlink в деокуповане село на Харківщині. ФОТО
Мешканці села Борова, що на Харківщині, місяцями жили в окупації і майже без зв’язку.

Про це розповів начальник ГУ НП у Волинській області Юрій Крошко.

За його словами, після звільнення населеного пункту найбільше люди хотіли сконтактувати з близькими та повідомити, що в безпеці, а також дізнатись правдиві новини про перебіг подій в Україні, адже жили не лише в полоні окупантів, а й в полоні ворожої пропаганди.
Волинські поліцейські привезли Starlink в деокуповане село на Харківщині. ФОТО

Сьогодні, 4 жовтня, волинські поліцейські з батальйону «Захід» привезли громадянам Starlink, завдяки якому мешканці телефонували рідним і повідомляли радісні новини про звільнення.

Так, окрім стабілізаційних заходів, які проводять поліцейські на звільнених територіях, вони ще й допомагають безцінним зв’язком.
Волинські поліцейські привезли Starlink в деокуповане село на Харківщині. ФОТО
Волинські поліцейські привезли Starlink в деокуповане село на Харківщині. ФОТО
Волинські поліцейські привезли Starlink в деокуповане село на Харківщині. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Харківщина, Борова, старлінк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські поліцейські привезли Starlink в деокуповане село на Харківщині. ФОТО
Сьогодні, 15:55
Звільненій з полону Мар'яні Мамоновій у Луцьку видали новий паспорт
Сьогодні, 15:40
На Херсонщині звільнили низку населених пунктів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:29
Хореографу з Волині рятують кінцівки після поранень на Донеччині: чоловік мріє до дня перемоги станцювати гопак
Сьогодні, 15:12
У Луцьку вночі затримали чотирьох п`яних водіїв: один із них був під дією наркотиків
Сьогодні, 14:58
Схожі новини
ЗСУ звільнили селище неподалік Сватового. ВІДЕО ЗСУ звільнили селище неподалік Сватового. ВІДЕО
03 жовтень, 17:11
У Куп'янському районі росіяни розстріляли 13 дітей в цивільній колоні У Куп'янському районі росіяни розстріляли 13 дітей в цивільній колоні
02 жовтень, 02:20
У Куп'янському районі виявили розстріляну цивільну колону: 20 загиблих У Куп'янському районі виявили розстріляну цивільну колону: 20 загиблих
01 жовтень, 14:40
Під кожною подушкою – граната: на Харківщині окупанти мінували будинки і школи Під кожною подушкою – граната: на Харківщині окупанти мінували будинки і школи
27 вересень, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські поліцейські привезли Starlink в деокуповане село на Харківщині. ФОТО
Сьогодні, 15:55
 0
Звільненій з полону Мар'яні Мамоновій у Луцьку видали новий паспорт
Сьогодні, 15:40
 0
На Херсонщині звільнили низку населених пунктів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:29
 0
Хореографу з Волині рятують кінцівки після поранень на Донеччині: чоловік мріє до дня перемоги станцювати гопак
Сьогодні, 15:12
 0
У Луцьку вночі затримали чотирьох п`яних водіїв: один із них був під дією наркотиків
Сьогодні, 14:58
 0
Медіа
відео
1/8