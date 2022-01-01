Волинські поліцейські привезли Starlink в деокуповане село на Харківщині. ФОТО
Сьогодні, 15:55
Мешканці села Борова, що на Харківщині, місяцями жили в окупації і майже без зв’язку.
Про це розповів начальник ГУ НП у Волинській області Юрій Крошко.
За його словами, після звільнення населеного пункту найбільше люди хотіли сконтактувати з близькими та повідомити, що в безпеці, а також дізнатись правдиві новини про перебіг подій в Україні, адже жили не лише в полоні окупантів, а й в полоні ворожої пропаганди.
Сьогодні, 4 жовтня, волинські поліцейські з батальйону «Захід» привезли громадянам Starlink, завдяки якому мешканці телефонували рідним і повідомляли радісні новини про звільнення.
Так, окрім стабілізаційних заходів, які проводять поліцейські на звільнених територіях, вони ще й допомагають безцінним зв’язком.
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Про це розповів начальник ГУ НП у Волинській області Юрій Крошко.
За його словами, після звільнення населеного пункту найбільше люди хотіли сконтактувати з близькими та повідомити, що в безпеці, а також дізнатись правдиві новини про перебіг подій в Україні, адже жили не лише в полоні окупантів, а й в полоні ворожої пропаганди.
Сьогодні, 4 жовтня, волинські поліцейські з батальйону «Захід» привезли громадянам Starlink, завдяки якому мешканці телефонували рідним і повідомляли радісні новини про звільнення.
Так, окрім стабілізаційних заходів, які проводять поліцейські на звільнених територіях, вони ще й допомагають безцінним зв’язком.
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