Звільненій з полону Мар'яні Мамоновій у Луцьку видали новий паспорт
Сьогодні, 15:40
Мар'яна Мамонова з Рівненщини отримала паспорт громадянки України у вигляді ID-картки.
Про це розповіла Суспільному речниця Волинської міграційної служби Наталія Левчук.
Жінка втратила документи, перебуваючи в полоні. Нині їй виробили нові у Луцьку.
Вручив документ Мар'яні Мамоновій керівник управління Волинської міграційної служби Іван Войцешук.
Нагадаємо, що медикиня перебувала у полоні РФ з 4 квітня. З початку повномасштабного російського вторгнення вона служила в Маріуполі, до рук окупантів потрапила, коли рятувала військових та цивільних в оточеному місті.
Мар’яну Мамонову разом з іншими бійцями звільнили з російського полону у ніч на 22 вересня.
Через кілька днів зранку, 25 вересня, Мар'яна народила дівчинку. Пологи відбулися у Волинському обласному перинатальному центрі.
1 жовтня з медзакладу виписали звільнену з російського полону військову медикиню та її новонароджену доньку.
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Про це розповіла Суспільному речниця Волинської міграційної служби Наталія Левчук.
Жінка втратила документи, перебуваючи в полоні. Нині їй виробили нові у Луцьку.
Вручив документ Мар'яні Мамоновій керівник управління Волинської міграційної служби Іван Войцешук.
Нагадаємо, що медикиня перебувала у полоні РФ з 4 квітня. З початку повномасштабного російського вторгнення вона служила в Маріуполі, до рук окупантів потрапила, коли рятувала військових та цивільних в оточеному місті.
Мар’яну Мамонову разом з іншими бійцями звільнили з російського полону у ніч на 22 вересня.
Через кілька днів зранку, 25 вересня, Мар'яна народила дівчинку. Пологи відбулися у Волинському обласному перинатальному центрі.
1 жовтня з медзакладу виписали звільнену з російського полону військову медикиню та її новонароджену доньку.
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