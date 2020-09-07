Звільненій з полону Мар'яні Мамоновій у Луцьку видали новий паспорт

Звільненій з полону Мар'яні Мамоновій у Луцьку видали новий паспорт
Мар'яна Мамонова з Рівненщини отримала паспорт громадянки України у вигляді ID-картки.

Про це розповіла Суспільному речниця Волинської міграційної служби Наталія Левчук.

Жінка втратила документи, перебуваючи в полоні. Нині їй виробили нові у Луцьку.

Вручив документ Мар'яні Мамоновій керівник управління Волинської міграційної служби Іван Войцешук.

Нагадаємо, що медикиня перебувала у полоні РФ з 4 квітня. З початку повномасштабного російського вторгнення вона служила в Маріуполі, до рук окупантів потрапила, коли рятувала військових та цивільних в оточеному місті.

Мар’яну Мамонову разом з іншими бійцями звільнили з російського полону у ніч на 22 вересня.

Через кілька днів зранку, 25 вересня, Мар'яна народила дівчинку. Пологи відбулися у Волинському обласному перинатальному центрі.

1 жовтня з медзакладу виписали звільнену з російського полону військову медикиню та її новонароджену доньку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Мамонова, документи, полон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дружина загиблого військового з Волині народила сина
Сьогодні, 16:11
Волинські поліцейські привезли Starlink в деокуповане село на Харківщині. ФОТО
Сьогодні, 15:55
Звільненій з полону Мар'яні Мамоновій у Луцьку видали новий паспорт
Сьогодні, 15:40
На Херсонщині звільнили низку населених пунктів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:29
Хореографу з Волині рятують кінцівки після поранень на Донеччині: чоловік мріє до дня перемоги станцювати гопак
Сьогодні, 15:12
Схожі новини
Волинянин, який захищав Зміїний, досі у російському полоні. ВІДЕО Волинянин, який захищав Зміїний, досі у російському полоні. ВІДЕО
02 червень, 05:28
У Луцьку патрульні піймали водія автомобіля-«привида» зі сумнівними документами У Луцьку патрульні піймали водія автомобіля-«привида» зі сумнівними документами
07 вересень, 2020, 12:30
У Луцьку патрульні піймали п'яного 19-річного водія з підробленими документами У Луцьку патрульні піймали п'яного 19-річного водія з підробленими документами
25 травень, 2020, 15:55
Від медичної довідки до номерних знаків: на Волині діяла банда, яка масово виготовляла підроблені документи Від медичної довідки до номерних знаків: на Волині діяла банда, яка масово виготовляла підроблені документи
20 січень, 2020, 10:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дружина загиблого військового з Волині народила сина
Сьогодні, 16:11
 0
Волинські поліцейські привезли Starlink в деокуповане село на Харківщині. ФОТО
Сьогодні, 15:55
 0
Звільненій з полону Мар'яні Мамоновій у Луцьку видали новий паспорт
Сьогодні, 15:40
 0
На Херсонщині звільнили низку населених пунктів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:29
 0
Хореографу з Волині рятують кінцівки після поранень на Донеччині: чоловік мріє до дня перемоги станцювати гопак
Сьогодні, 15:12
 0
Медіа
відео
1/8