На Херсонщині звільнили низку населених пунктів. ВІДЕО

На Херсонщині звільнили низку населених пунктів. ВІДЕО
4 жовтня у соцмережах з’явилася низка відео з нових звільнених населених пунктів у Херсонській області. Захисники повідомляють про деокупацію Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки.

Про це пише Українська правда з поисланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка та карту бойових дій від Deep State.

Військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського повідомили про звільнення Давидового Броду 4 жовтня.

"Слава Україні! Слава морській піхоті! сьогодні 4 жовтня Давидів Брід звільнений від орків (росіян – ред.) силами 35-ї окремої бригади морської піхоти. Урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим Бродом", - сказав один із військових.

Водночас у мережі публікують відео українських захисників і з низки інших населених пунктів на Херсонщині. Зокрема, зі Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки, які розташовані поблизу Давидового Броду.



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Теги: Хесонщина, звільнили населені пункти
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