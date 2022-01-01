На Херсонщині звільнили низку населених пунктів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:29
4 жовтня у соцмережах з’явилася низка відео з нових звільнених населених пунктів у Херсонській області. Захисники повідомляють про деокупацію Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки.
Про це пише Українська правда з поисланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка та карту бойових дій від Deep State.
Військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського повідомили про звільнення Давидового Броду 4 жовтня.
"Слава Україні! Слава морській піхоті! сьогодні 4 жовтня Давидів Брід звільнений від орків (росіян – ред.) силами 35-ї окремої бригади морської піхоти. Урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим Бродом", - сказав один із військових.
Водночас у мережі публікують відео українських захисників і з низки інших населених пунктів на Херсонщині. Зокрема, зі Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки, які розташовані поблизу Давидового Броду.
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Про це пише Українська правда з поисланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка та карту бойових дій від Deep State.
Військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського повідомили про звільнення Давидового Броду 4 жовтня.
"Слава Україні! Слава морській піхоті! сьогодні 4 жовтня Давидів Брід звільнений від орків (росіян – ред.) силами 35-ї окремої бригади морської піхоти. Урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим Бродом", - сказав один із військових.
Водночас у мережі публікують відео українських захисників і з низки інших населених пунктів на Херсонщині. Зокрема, зі Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки, які розташовані поблизу Давидового Броду.
Українські захисники публікують у мережі відео про звільнення Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки у Херсонській області. Відео з Telegram Маріупольської міської ради pic.twitter.com/OAQvaAO8xQ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 4, 2022
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