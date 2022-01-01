На Херсонщині звільнили низку населених пунктів. ВІДЕО

Українські захисники публікують у мережі відео про звільнення Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки у Херсонській області. Відео з Telegram Маріупольської міської ради pic.twitter.com/OAQvaAO8xQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 4, 2022

4 жовтня у соцмережах з’явилася низка відео з нових звільнених населених пунктів у Херсонській області. Захисники повідомляють про деокупацію Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки.Про це пише Українська правда з поисланням на радника мера Маріуполята карту бойових дій від Deep State.Військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського повідомили про звільнення Давидового Броду 4 жовтня."Слава Україні! Слава морській піхоті! сьогодні 4 жовтня Давидів Брід звільнений від орків (росіян – ред.) силами 35-ї окремої бригади морської піхоти. Урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим Бродом", - сказав один із військових.Водночас у мережі публікують відео українських захисників і з низки інших населених пунктів на Херсонщині. Зокрема, зі Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки, які розташовані поблизу Давидового Броду.