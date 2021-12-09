У Луцьку вночі затримали чотирьох п`яних водіїв: один із них був під дією наркотиків

У Луцьку вночі затримали чотирьох п`яних водіїв: один із них був під дією наркотиків
За нічну зміну у Луцьку патрульні притягнули до відповідальності 4-х керманичів, які були у стані сп’яніння.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

На проспекті Соборності під час дії комендантської години поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen для перевірки документів. Керманич проігнорував законну вимогу та продовжив рух.

Шляхом блокування інспектори зупинили авто, але чоловік відмовився надати документи. Під час спілкування з водієм охоронці правопорядку помітили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд. На що чоловік агресивно відмовився в присутності двох свідків та почав шарпати за формений одяг патрульного та нецензурно висловлюватися. До порушника було застосовано адміністративне затримання.

Ще одного нетверезого керманича інспектори виявили на вулиці Домни Гордіюк. Чоловік керував транспортним засобом марки Ваз та був не пристебнутий ременем безпеки. Результат огляду на стан алкогольного сп’яніння – 0, 52 проміле.

На вулиці Дубнівській, водій автомобіля Ваз, також рухався без використання ременя безпеки і теж виявився нетверезим. Проте від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому законодавством порядку відмовився, в присутності двох свідків.

Четвертий випадок трапився на вулиці Домни Гордіюк. Проте, в ході спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд на стан сп‘яніння у медичному закладі, на що останній погодився. Результат огляду позитивний.

На усіх порушників охоронці порядку склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.

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Теги: Луцьк, патрульні, водії
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