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У Росії мобілізували понад 200 тисяч людей, – Шойгу

У Росії мобілізували понад 200 тисяч людей, – Шойгу
У Росії в під час оголошеної 21 вересня президентом РФ Володимиром Путіним “часткової мобілізації” до війська забрали вже понад 200 тисяч чоловіків.

Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, пише Суспільне з посиланням на російські ЗМІ.

"Навчання особового складу сформованих підрозділів здійснюється на 80 полігонах та у шести навчальних центрах", — сказав Шойгу.

За словами Шойгу, “відповідним посадовим особам доручено забезпечити мобілізований необхідними комплектами одягу та іншим майном, призначити на військові посади”.

Шойгу також вимагає від командувачів військами військових округів і Північним флотом "з метою якнайшвидшої адаптації новобранців до бойової обстановки провести з ними додаткові заняття під керівництвом офіцерів з бойовим досвідом", пишуть “РИА Новости”.

"До районів бойових дій військовослужбовці повинні прямувати після підготовки та бойового злагодження", — сказав Шойгу на селекторній нараді у вівторок, 4 жовтня.

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня підписав указ про проведення часткової мобілізації у Росії. У зверненні до росіян він заявив, що лінія зіткнення в зоні "спеціальної військової операції" перевищує тисячу кілометрів. При цьому, за словми Путіна, союзні сили протистоять "не тільки неонацистським формуванням, а фактично всій військовій машині колективного Заходу", що загрожує існуванню РФ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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