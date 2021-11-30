Шість нових систем оповіщення запрацює у селах Підгайцівської громади. ФОТО





Про це на своїй Леонід Гроголь.



З його слів, зараз завершується монтаж та під’єднання обладнання до централізованої мережі автоматичного сповіщення. Тож, швидше всього, до кінця тижня у Підгайцях, Піддубцях, Лищі, Крупі, Липинах та Звірові запрацюють 6 автоматичних електросирен.



Системи придбані коштом місцевого бюджету Підгайцівської сільської ради, аби допомогти Волинській військовій адміністрації розширити мережу оповіщення в області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До кінця тижня у Підгайцівській громаді можуть запрацювати нові системи оповіщення.Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник Підгайцівського сільського головиЗ його слів, зараз завершується монтаж та під’єднання обладнання до централізованої мережі автоматичного сповіщення. Тож, швидше всього, до кінця тижня у Підгайцях, Піддубцях, Лищі, Крупі, Липинах та Звірові запрацюють 6 автоматичних електросирен.Системи придбані коштом місцевого бюджету Підгайцівської сільської ради, аби допомогти Волинській військовій адміністрації розширити мережу оповіщення в області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію