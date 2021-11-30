Шість нових систем оповіщення запрацює у селах Підгайцівської громади. ФОТО
Сьогодні, 14:00
До кінця тижня у Підгайцівській громаді можуть запрацювати нові системи оповіщення.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь.
З його слів, зараз завершується монтаж та під’єднання обладнання до централізованої мережі автоматичного сповіщення. Тож, швидше всього, до кінця тижня у Підгайцях, Піддубцях, Лищі, Крупі, Липинах та Звірові запрацюють 6 автоматичних електросирен.
Системи придбані коштом місцевого бюджету Підгайцівської сільської ради, аби допомогти Волинській військовій адміністрації розширити мережу оповіщення в області.
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Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь.
З його слів, зараз завершується монтаж та під’єднання обладнання до централізованої мережі автоматичного сповіщення. Тож, швидше всього, до кінця тижня у Підгайцях, Піддубцях, Лищі, Крупі, Липинах та Звірові запрацюють 6 автоматичних електросирен.
Системи придбані коштом місцевого бюджету Підгайцівської сільської ради, аби допомогти Волинській військовій адміністрації розширити мережу оповіщення в області.
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