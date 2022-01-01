Зеленський присвоїв звання Герой України захисникам «Азовсталі». ФОТО

Зеленський присвоїв звання Герой України захисникам «Азовсталі». ФОТО
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України звільненим з полону захисникам Маріуполя Сергію Волинському, Святославу Паламарю, Олегу Хоменку та Денису Шлезі.

Про це інформують в ОП.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, вірність військовій присязі постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка:

Волинському Сергію Ярославовичу – майору;

Паламарю Святославу Ярославовичу – майору;

Хоменку Олегу Сергійовичу – майору;

Шлезі Денису Олексійовичу – полковнику", - йдеться у відповідних указах.

Під час візиту до Туреччини керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак вручив ордени «Золота Зірка» п’ятьом військовослужбовцям – захисникам Маріуполя та «Азовсталі».
Зеленський присвоїв звання Герой України захисникам «Азовсталі». ФОТО
Зеленський присвоїв звання Герой України захисникам «Азовсталі». ФОТО
Зеленський присвоїв звання Герой України захисникам «Азовсталі». ФОТО
Зеленський присвоїв звання Герой України захисникам «Азовсталі». ФОТО

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Теги: азовці, нагороди, командири, Туреччина, Герой України
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