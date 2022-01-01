Зеленський присвоїв звання Герой України захисникам «Азовсталі». ФОТО
Сьогодні, 13:47
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України звільненим з полону захисникам Маріуполя Сергію Волинському, Святославу Паламарю, Олегу Хоменку та Денису Шлезі.
Про це інформують в ОП.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, вірність військовій присязі постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка:
Волинському Сергію Ярославовичу – майору;
Паламарю Святославу Ярославовичу – майору;
Хоменку Олегу Сергійовичу – майору;
Шлезі Денису Олексійовичу – полковнику", - йдеться у відповідних указах.
Під час візиту до Туреччини керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак вручив ордени «Золота Зірка» п’ятьом військовослужбовцям – захисникам Маріуполя та «Азовсталі».
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Про це інформують в ОП.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, вірність військовій присязі постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка:
Волинському Сергію Ярославовичу – майору;
Паламарю Святославу Ярославовичу – майору;
Хоменку Олегу Сергійовичу – майору;
Шлезі Денису Олексійовичу – полковнику", - йдеться у відповідних указах.
Під час візиту до Туреччини керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак вручив ордени «Золота Зірка» п’ятьом військовослужбовцям – захисникам Маріуполя та «Азовсталі».
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