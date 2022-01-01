Зеленський присвоїв звання Герой України захисникам «Азовсталі». ФОТО

Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України звільненим з полону захисникам Маріуполя Сергію Волинському, Святославу Паламарю, Олегу Хоменку та Денису Шлезі.



Про це



"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, вірність військовій присязі постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка:



Волинському Сергію Ярославовичу – майору;



Паламарю Святославу Ярославовичу – майору;



Хоменку Олегу Сергійовичу – майору;



Шлезі Денису Олексійовичу – полковнику", - йдеться у відповідних указах.



Під час візиту до Туреччини керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак вручив ордени «Золота Зірка» п’ятьом військовослужбовцям – захисникам Маріуполя та «Азовсталі».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниприсвоїв звання Герой України звільненим з полону захисникам МаріуполятаПро це інформують в ОП."За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, вірність військовій присязі постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка:Волинському Сергію Ярославовичу – майору;Паламарю Святославу Ярославовичу – майору;Хоменку Олегу Сергійовичу – майору;Шлезі Денису Олексійовичу – полковнику", - йдеться у відповідних указах.Під час візиту до Туреччини керівник Офісу Глави державивручив ордени «Золота Зірка» п’ятьом військовослужбовцям – захисникам Маріуполя та «Азовсталі».

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