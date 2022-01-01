КНДР підтримала анексію Росією чотирьох областей України





Заяву зробило 4 жовтня Міністерство закордонних справ КНДР, пише



Там вважають, що псевдореферендуми нібито були проведені законно і відповідно до статуту ООН, але Сполучені Штати дотримуються «бандитських подвійних стандартів» після того, як вторглися до інших країн, щоб зберегти свої власні «переваги».



«Для збереження незаперечного "однополярного світу" США втручаються у внутрішні справи незалежних країн і обмежують їхні законні права, зловживаючи Радою безпеки ООН», — кажуть у МЗС Північної Кореї.



Там розповідають, що США «розв'язали агресивні війни проти суверенних держав, включаючи колишню Югославію, Афганістан та Ірак, але Радбез ООН не ставив дії США під сумнів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Північна Корея підтримала проголошену Росією анексію чотирьох областей України і звинуватила Сполучені Штати у застосуванні «бандитських подвійних стандартів» за втручання у справи іншої країни.Заяву зробило 4 жовтня Міністерство закордонних справ КНДР, пише Громадське з посиланням на Reuters.Там вважають, що псевдореферендуми нібито були проведені законно і відповідно до статуту ООН, але Сполучені Штати дотримуються «бандитських подвійних стандартів» після того, як вторглися до інших країн, щоб зберегти свої власні «переваги».«Для збереження незаперечного "однополярного світу" США втручаються у внутрішні справи незалежних країн і обмежують їхні законні права, зловживаючи Радою безпеки ООН», — кажуть у МЗС Північної Кореї.Там розповідають, що США «розв'язали агресивні війни проти суверенних держав, включаючи колишню Югославію, Афганістан та Ірак, але Радбез ООН не ставив дії США під сумнів».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію