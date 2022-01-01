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КНДР підтримала анексію Росією чотирьох областей України

КНДР підтримала анексію Росією чотирьох областей України
Північна Корея підтримала проголошену Росією анексію чотирьох областей України і звинуватила Сполучені Штати у застосуванні «бандитських подвійних стандартів» за втручання у справи іншої країни.

Заяву зробило 4 жовтня Міністерство закордонних справ КНДР, пише Громадське з посиланням на Reuters.

Там вважають, що псевдореферендуми нібито були проведені законно і відповідно до статуту ООН, але Сполучені Штати дотримуються «бандитських подвійних стандартів» після того, як вторглися до інших країн, щоб зберегти свої власні «переваги».

«Для збереження незаперечного "однополярного світу" США втручаються у внутрішні справи незалежних країн і обмежують їхні законні права, зловживаючи Радою безпеки ООН», — кажуть у МЗС Північної Кореї.

Там розповідають, що США «розв'язали агресивні війни проти суверенних держав, включаючи колишню Югославію, Афганістан та Ірак, але Радбез ООН не ставив дії США під сумнів».

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Теги: Росія, Україна, війна
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