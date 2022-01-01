Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України: «Але своїх військових ми нікуди не посилаємо»
Сьогодні, 12:55
Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що країна бере участь у так званій "спецоперації".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Щодо нашої участі у спеціальній військовій операції в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань", - зазначив білоруський диктатор.
За його словами, він не хоче "допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі".
"По-друге, не допустити завдання удару по Білорусі під прикриттям спеціальної військової операції з боку Польщі, Литви та Латвії. Як я казав, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь", - додав Лукашенко.
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Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Щодо нашої участі у спеціальній військовій операції в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань", - зазначив білоруський диктатор.
За його словами, він не хоче "допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі".
"По-друге, не допустити завдання удару по Білорусі під прикриттям спеціальної військової операції з боку Польщі, Литви та Латвії. Як я казав, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь", - додав Лукашенко.
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