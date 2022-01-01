У Нововолинську побудують комплекс на 300 квартир для переселенців





Про це повідомляє



4-го жовтня на позачерговій сесії депутати Нововолинська проголосували за рішення про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.



Йдеться про ділянку на 6-му мікрорайоні (в районі будинків №2 та №3, навколо котельній) площею орієнтовно 5,2 гектара.



Заступниця міського голови Юлія Лефтер розповіла, що днями відбулася нарада в обласній військовій цивільній адміністрації. Оговорювали запит, який надійшов з Офісу Президента України, щодо формування фондів житла призначеного для тимчасового проживання ВПО. Програма буде реалізовуватися за кошти держбюджету.



Нововолинську громаду розглядають як потенційну для будівництва. Але для цього повинні бути виконані умови: земельна ділянка має бути у комунальній власності, міська рада формує весь пакет документів.



Наразі перед громадами в області стоїть завдання - знаходити для будівництва земельні ділянки. І лише після цього будуть прийматися рішення.



Якщо Нововолинськ оберуть для участі в цій програмі, держава побудує у місті комплекс будинків на 300 квартир, з бомбосховищем, парковкою та облаштує прибудинкову територію та благоустрій.



Нове житло переселенцям надаватимуть тимчасово, доки на їхніх територіях не відновлять будинки. А після цього квартири даватимуть, зокрема, військовим та їхнім родинам.





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