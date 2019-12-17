Ковельчанин викрав з чужого гаража автівку. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.



Транспортний засіб вилучили та незабаром повернуть власнику.



Зловмисникові загрожує, зокрема, від трьох до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 28 вересня, 40-річний ковельчанин з території гаражного комплексу викрав автомобіль Sеat, належний 26-річному жителю району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.Транспортний засіб вилучили та незабаром повернуть власнику.Зловмисникові загрожує, зокрема, від трьох до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію