Ковельчанин викрав з чужого гаража автівку. ФОТО

Ковельчанин викрав з чужого гаража автівку. ФОТО
У середу, 28 вересня, 40-річний ковельчанин з території гаражного комплексу викрав автомобіль Sеat, належний 26-річному жителю району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Транспортний засіб вилучили та незабаром повернуть власнику.

Зловмисникові загрожує, зокрема, від трьох до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.
Ковельчанин викрав з чужого гаража автівку. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: викрадення автомобіля, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську побудують комплекс на 300 квартир для переселенців
Сьогодні, 12:49
Путін спрямував «ядерний потяг» до лінії фронту, ймовірні випробування зброї, – ЗМІ
Сьогодні, 12:35
Ковельчанин викрав з чужого гаража автівку. ФОТО
Сьогодні, 12:26
На Волині просять допомогти встановити особу жінки, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО
Сьогодні, 12:15
У Луцьку у кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла відбудеться концерт духовної музики
Сьогодні, 12:12
Схожі новини
На Волині іноземець збрехав про викрадення автомобіля, аби отримати страхові виплати На Волині іноземець збрехав про викрадення автомобіля, аби отримати страхові виплати
17 грудень, 2019, 13:46
За крадіжку на Волині 21-річний житель Донеччини відсидить 7,5 років За крадіжку на Волині 21-річний житель Донеччини відсидить 7,5 років
03 жовтень, 18:00
У громаді на Волині з`явилося «соціальне таксі». ФОТО У громаді на Волині з`явилося «соціальне таксі». ФОТО
30 вересень, 16:45
У Ковелі відбудеться «БЛАГОFEST». ПРОГРАМА ЗАХОДУ У Ковелі відбудеться «БЛАГОFEST». ПРОГРАМА ЗАХОДУ
29 вересень, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України: «Але своїх військових ми нікуди не посилаємо»
Сьогодні, 12:55
 0
У Нововолинську побудують комплекс на 300 квартир для переселенців
Сьогодні, 12:49
 0
Путін спрямував «ядерний потяг» до лінії фронту, ймовірні випробування зброї, – ЗМІ
Сьогодні, 12:35
 0
Ковельчанин викрав з чужого гаража автівку. ФОТО
Сьогодні, 12:26
 0
На Волині просять допомогти встановити особу жінки, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8