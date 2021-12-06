На Волині просять допомогти встановити особу жінки, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО

Жінка обгрунтовано підозрюється у вчиненні крадіжки косметики із магазину, яка мала місце 19 вересня у місті Рожище.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Сума завданих матеріальних збитків становить понад 800 грн. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі."Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: (096) 811-59-65 або 102", - йдеться в повідомленні.