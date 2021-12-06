На Волині просять допомогти встановити особу жінки, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО
Сьогодні, 12:15
Жінка обгрунтовано підозрюється у вчиненні крадіжки косметики із магазину, яка мала місце 19 вересня у місті Рожище.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сума завданих матеріальних збитків становить понад 800 грн. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
"Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: (096) 811-59-65 або 102", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сума завданих матеріальних збитків становить понад 800 грн. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
"Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: (096) 811-59-65 або 102", - йдеться в повідомленні.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ковельчанин викрав з чужого гаража автівку. ФОТО
Сьогодні, 12:26
На Волині просять допомогти встановити особу жінки, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО
Сьогодні, 12:15
У Луцьку у кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла відбудеться концерт духовної музики
Сьогодні, 12:12
Медіа