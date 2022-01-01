Україна офіційно відмовилась від проведення переговорів з Путіним

Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони "Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності".



Про це йдеться на



Рішення було ухвалено 30 вересня, коли Росія оголосила про незаконне "приєднання" Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.



У ньому зазначено: "Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.



Схвалити текст Спільного звернення Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору.



Кабінету Міністрів України підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України, які спрямовані на доведення оборонного потенціалу України до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройній агресії Російської Федерації, посилення військової підтримки України з нарощування її оборонних спроможностей, сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу і суттєвого збільшення масштабу та обсягів індивідуальної і колективної підготовки українських військовослужбовців.



В умовах ескалації з боку Російської Федерації Кабінету Міністрів України забезпечити посилення обороноздатності України шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні.



Рекомендувати Верховній Раді України з метою підвищення стійкості держави прискорити прийняття відповідних законопроектів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку Російської Федерації".









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