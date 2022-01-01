Україна офіційно відмовилась від проведення переговорів з Путіним
Сьогодні, 12:01
Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони "Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності".
Про це йдеться на сайті президента.
Рішення було ухвалено 30 вересня, коли Росія оголосила про незаконне "приєднання" Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.
У ньому зазначено: "Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
Схвалити текст Спільного звернення Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору.
Кабінету Міністрів України підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України, які спрямовані на доведення оборонного потенціалу України до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройній агресії Російської Федерації, посилення військової підтримки України з нарощування її оборонних спроможностей, сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу і суттєвого збільшення масштабу та обсягів індивідуальної і колективної підготовки українських військовослужбовців.
В умовах ескалації з боку Російської Федерації Кабінету Міністрів України забезпечити посилення обороноздатності України шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні.
Рекомендувати Верховній Раді України з метою підвищення стійкості держави прискорити прийняття відповідних законопроектів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку Російської Федерації".
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Про це йдеться на сайті президента.
Рішення було ухвалено 30 вересня, коли Росія оголосила про незаконне "приєднання" Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.
У ньому зазначено: "Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
Схвалити текст Спільного звернення Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору.
Кабінету Міністрів України підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України, які спрямовані на доведення оборонного потенціалу України до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройній агресії Російської Федерації, посилення військової підтримки України з нарощування її оборонних спроможностей, сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу і суттєвого збільшення масштабу та обсягів індивідуальної і колективної підготовки українських військовослужбовців.
В умовах ескалації з боку Російської Федерації Кабінету Міністрів України забезпечити посилення обороноздатності України шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні.
Рекомендувати Верховній Раді України з метою підвищення стійкості держави прискорити прийняття відповідних законопроектів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку Російської Федерації".
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