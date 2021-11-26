У Луцьку у кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла відбудеться концерт духовної музики





Про це повідомили організатори заходу.



9 жовтня о 16.00 в кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла відбудеться закриття 19 музичного фестивалю «Стравінський та Україна», на якому Академічний камерний оркестр Рівненської обласної філармонії представить концертну програму духовної музики «Прости мій гріх».



Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.



Телефони для довідок: 24-02-41; (095) 206-75-88. Онлайн можна купити квитки на Karabas.com

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 9 жовтня, у Луцьку відбудеться концерт духовної музики.Про це повідомили організатори заходу.9 жовтня о 16.00 в кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла відбудеться закриття 19 музичного фестивалю «Стравінський та Україна», на якому Академічний камерний оркестр Рівненської обласної філармонії представить концертну програму духовної музики «Прости мій гріх».Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.Телефони для довідок: 24-02-41; (095) 206-75-88. Онлайн можна купити квитки на Karabas.com

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