У Луцьку у кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла відбудеться концерт духовної музики

У Луцьку у кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла відбудеться концерт духовної музики
У неділю, 9 жовтня, у Луцьку відбудеться концерт духовної музики.

Про це повідомили організатори заходу.

9 жовтня о 16.00 в кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла відбудеться закриття 19 музичного фестивалю «Стравінський та Україна», на якому Академічний камерний оркестр Рівненської обласної філармонії представить концертну програму духовної музики «Прости мій гріх».

Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.

Телефони для довідок: 24-02-41; (095) 206-75-88. Онлайн можна купити квитки на Karabas.com

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Теги: Луцьк, концерт, духовна музика
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