Мобілізованим в РФ не вистачає спальних місць, їжі, форми та грошей

Мобілізованим в РФ не вистачає спальних місць, їжі, форми та грошей
В рамках проведення мобілізаційних заходів на території Омського танкового інженерного інституту планувалось розміщення 6000 осіб. Втім до 30 вересня до інституту фактично прибуло 9000 мобілізованих. Було повідомлено, що до 1 жовтня має прибути ще 2000 мобілізованих. Керівництво закладу не має можливості забезпечити цей особовий склад навіть мінімальними умовами для проживання та харчуванням.

Про це розповідають у ГУР МО.

Немає спальних місць, не вистачає вбиралень, в приміщеннях відсутнє опалення. Вночі температура повітря опускається до мінус 6. Серед мобілізованих багато хворих, яким не надається медична допомога. У зв’язку з цим, новоприбулі відправляються до міста Єкатеринбург, але там ситуація аналогічна. До того ж більшість мобілізованих не отримали військової форми з формулюванням – «не вистачило».

Військовий комісар центрального та сеймського округів Ігор Ясько повідомив командуванню про значні складнощі при проведенні мобілізації. Подібні заходи не проводились з 1941 року і адміністративна система просто не готова до виконання поставлених задач. За його словами: «люди відключають домофони та не відчиняють двері». В результаті 27 вересня зі 170 повісток було вручено лише 16, а 28 вересня зі 180 – 10.

У Брянській та Курській областях мобілізовані змушені самі купувати форму та спорядження. При цьому, власники воєнторгів різко підвищили ціни, що викликає масове невдоволення та скарги.

В Бурятії наростає невдоволення повальною мобілізацією. Зокрема, в селі Баргузін були мобілізовані навіть ті чоловіки, які взагалі ніколи не служили в армії. Усіх мобілізованих направили до адміністративного центру Борзя Забайкальського краю. З’ясувалось, що на пункті збору відсутні теплі речі тож мешканці Баргузіну були змушені збирати «гуманітарну допомогу» для мобілізованих односельчан.

Загалом, робота військкоматів у РФ характеризується як «хаотична». Відповідні посадові особи, намагаючись виконати план часткової мобілізації, видають повістки незалежно від віку, стану здоров’я та наявності військового досвіду. Виникли суттєві проблеми із грошовим забезпеченням як мобілізованих, так і військовослужбовців ЗС РФ по контракту. Частішають випадки невиплати грошових винагород, збільшується кількість звернень до суду та прокуратури з метою отримання обіцяних виплат. Разом з тим, за можливість ухилення від мобілізації вимагають хабарі до 500 тисяч російських рублів.

Щоб приборкати чергові антимобілізаційні протести поліція РФ активізує підготовку нових підрозділів «особливого призначення».

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Теги: мобілізовані, РФ, ГУР МО
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