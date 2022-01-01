Росія вдарила ракетами по приватному сектору Краматорська. ФОТО





Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації



«Нічний ракетний удар по Краматорську, знову приватний сектор. Вже відомо про 2 поранених. Пошкоджено будинки та школу», – написав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська вночі 4 жовтня здійснили ракетний обстріл Краматорська Донецької області, двоє мирних жителів отримали поранення.Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook.«Нічний ракетний удар по Краматорську, знову приватний сектор. Вже відомо про 2 поранених. Пошкоджено будинки та школу», – написав він.

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