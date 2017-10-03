Абсолютний рекорд: Волинська митниця за вересень перерахувала до держбюджету понад 2,3 мільярда





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Нагадаємо, психологічний бар'єр у 2,0 млрд грн Волинська митниця подолала у грудні 2021 року. З початком повномасштабного російського вторгнення зовнішньо-економічна активність підприємців суттєво скоротилась, однак поступово відроджувалась і нарощується.



Таким чином, у вересні 2022 року середньоденні надходження державного бюджету із зони діяльності Волинської митниці склали 106,5 млн грн, що на 40 відсотків більше серпня 2022 року.



Збільшення сум адміністрованих митних платежів пов'язане з ростом обсягів оподаткованого імпорту телефонних апаратів, машин автоматизованої обробки інформації, шин, мінеральних добрив, тракторів.



Також після нетривалого "просідання", пов'язаного із так званим "нульовим розмитненням", збільшується кількість митних оформлень імпорту легкових авто. У вересні питома частка таких платежів склала 12 відсотків і виросла порівняно з серпнем на чверть або на майже 58 млн грн.



Загалом з початку цього року вклад до Державного бюджету підприємців, які обирають Волинську митницю для здійснення своєї зовнішньо-економічної діяльності, становить 10 мільярдів 730 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вересні 2022 року із зони діяльності Волинської митниці платники податків перерахували до Державного бюджету 2 млрд 344 млн гривень митних платежів. Ця сума є рекордною для абсолютних показників митниці у наповненні скарбниці країни.Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.Нагадаємо, психологічний бар'єр у 2,0 млрд грн Волинська митниця подолала у грудні 2021 року. З початком повномасштабного російського вторгнення зовнішньо-економічна активність підприємців суттєво скоротилась, однак поступово відроджувалась і нарощується.Таким чином, у вересні 2022 року середньоденні надходження державного бюджету із зони діяльності Волинської митниці склали 106,5 млн грн, що на 40 відсотків більше серпня 2022 року.Збільшення сум адміністрованих митних платежів пов'язане з ростом обсягів оподаткованого імпорту телефонних апаратів, машин автоматизованої обробки інформації, шин, мінеральних добрив, тракторів.Також після нетривалого "просідання", пов'язаного із так званим "нульовим розмитненням", збільшується кількість митних оформлень імпорту легкових авто. У вересні питома частка таких платежів склала 12 відсотків і виросла порівняно з серпнем на чверть або на майже 58 млн грн.Загалом з початку цього року вклад до Державного бюджету підприємців, які обирають Волинську митницю для здійснення своєї зовнішньо-економічної діяльності, становить 10 мільярдів 730 мільйонів гривень.

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