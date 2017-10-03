Абсолютний рекорд: Волинська митниця за вересень перерахувала до держбюджету понад 2,3 мільярда

Абсолютний рекорд: Волинська митниця за вересень перерахувала до держбюджету понад 2,3 мільярда
У вересні 2022 року із зони діяльності Волинської митниці платники податків перерахували до Державного бюджету 2 млрд 344 млн гривень митних платежів. Ця сума є рекордною для абсолютних показників митниці у наповненні скарбниці країни.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.

Нагадаємо, психологічний бар'єр у 2,0 млрд грн Волинська митниця подолала у грудні 2021 року. З початком повномасштабного російського вторгнення зовнішньо-економічна активність підприємців суттєво скоротилась, однак поступово відроджувалась і нарощується.

Таким чином, у вересні 2022 року середньоденні надходження державного бюджету із зони діяльності Волинської митниці склали 106,5 млн грн, що на 40 відсотків більше серпня 2022 року.

Збільшення сум адміністрованих митних платежів пов'язане з ростом обсягів оподаткованого імпорту телефонних апаратів, машин автоматизованої обробки інформації, шин, мінеральних добрив, тракторів.

Також після нетривалого "просідання", пов'язаного із так званим "нульовим розмитненням", збільшується кількість митних оформлень імпорту легкових авто. У вересні питома частка таких платежів склала 12 відсотків і виросла порівняно з серпнем на чверть або на майже 58 млн грн.

Загалом з початку цього року вклад до Державного бюджету підприємців, які обирають Волинську митницю для здійснення своєї зовнішньо-економічної діяльності, становить 10 мільярдів 730 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинська митниця, податки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Абсолютний рекорд: Волинська митниця за вересень перерахувала до держбюджету понад 2,3 мільярда
Сьогодні, 11:12
З Луцька до звільненої Балаклії на Харківщині передали обладнання для відновлення водопостачання
Сьогодні, 11:10
У Луцьку зіткнулися два легковики: 13-річну школярку госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 11:00
Остання дорога додому: Волинь зустріла тіла сімох загиблих воїнів
Сьогодні, 10:53
Показали, як бійці волинської тероборони готуються до можливого наступу з Білорусі
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
Волинянка везла з Польщі понад центнер кави «для власних потреб» Волинянка везла з Польщі понад центнер кави «для власних потреб»
03 жовтень, 2017, 15:24
Волинські бізнесмени заплатити понад 17 мільйонів гривень за право торгувати спиртним, тютюном і паливом Волинські бізнесмени заплатити понад 17 мільйонів гривень за право торгувати спиртним, тютюном і паливом
29 вересень, 08:35
З початку повномасштабної війни волинські митники оформили понад 200 тисяч тонн гуманітарної допомоги З початку повномасштабної війни волинські митники оформили понад 200 тисяч тонн гуманітарної допомоги
27 вересень, 15:39
Через волинський кордон намагалися провезти незадекларований товар на понад 100 тисяч Через волинський кордон намагалися провезти незадекларований товар на понад 100 тисяч
26 вересень, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Абсолютний рекорд: Волинська митниця за вересень перерахувала до держбюджету понад 2,3 мільярда
Сьогодні, 11:12
 0
З Луцька до звільненої Балаклії на Харківщині передали обладнання для відновлення водопостачання
Сьогодні, 11:10
 0
У Луцьку зіткнулися два легковики: 13-річну школярку госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 11:00
 0
Остання дорога додому: Волинь зустріла тіла сімох загиблих воїнів
Сьогодні, 10:53
 0
Показали, як бійці волинської тероборони готуються до можливого наступу з Білорусі
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8