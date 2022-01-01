З Луцька до звільненої Балаклії на Харківщині передали обладнання для відновлення водопостачання

З Луцька до звільненої Балаклії на Харківщині передали обладнання для відновлення водопостачання
Луцьк надасть Балаклії обладнання для відновлення водопостачання та каналізації. Відповідне устаткування передало комунальне підприємство "Луцькводоканал".

Про це розповіла Суспільному речниця підприємства Ольга Федоренко.

Окупаційні війська зруйнували в Балаклії головну каналізаційно-насосну станцію. Половина населення міста, а це 15 тисяч українців, залишились без води та електрики.

Відновлення насосної станції може забезпечити постійну подачу води і відкачування стічних вод. Тому військова адміністрація Балаклії та місцевий водоканал звернулася до водоканалів України за допомогою в пошуку обладнання відповідного типу, розміру і характеристик.

На комунальному підприємстві "Луцькводоканал" в резерві було необхідне для жителів Балаклії насосне обладнання. Його вже везуть до деокупованого міста, щоб відновити водопостачання, – каже Ольга Федоренко. З її слів, вартість переданого устаткування 100 тисяч гривень.

Також підприємство надасть Балаклії матеріальну допомогу розхідними матеріалами та комплектуючими для виконання робіт в системі водопостачання і водовідведення, – говорить речниця комунального підприємства.

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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк, Балаклія, водопостачання
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