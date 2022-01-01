З Луцька до звільненої Балаклії на Харківщині передали обладнання для відновлення водопостачання





Про це розповіла Ольга Федоренко.



Окупаційні війська зруйнували в Балаклії головну каналізаційно-насосну станцію. Половина населення міста, а це 15 тисяч українців, залишились без води та електрики.



Відновлення насосної станції може забезпечити постійну подачу води і відкачування стічних вод. Тому військова адміністрація Балаклії та місцевий водоканал звернулася до водоканалів України за допомогою в пошуку обладнання відповідного типу, розміру і характеристик.



На комунальному підприємстві "Луцькводоканал" в резерві було необхідне для жителів Балаклії насосне обладнання. Його вже везуть до деокупованого міста, щоб відновити водопостачання, – каже Ольга Федоренко. З її слів, вартість переданого устаткування 100 тисяч гривень.



Також підприємство надасть Балаклії матеріальну допомогу розхідними матеріалами та комплектуючими для виконання робіт в системі водопостачання і водовідведення, – говорить речниця комунального підприємства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцьк надасть Балаклії обладнання для відновлення водопостачання та каналізації. Відповідне устаткування передало комунальне підприємство "Луцькводоканал".Про це розповіла Суспільному речниця підприємстваОкупаційні війська зруйнували в Балаклії головну каналізаційно-насосну станцію. Половина населення міста, а це 15 тисяч українців, залишились без води та електрики.Відновлення насосної станції може забезпечити постійну подачу води і відкачування стічних вод. Тому військова адміністрація Балаклії та місцевий водоканал звернулася до водоканалів України за допомогою в пошуку обладнання відповідного типу, розміру і характеристик.На комунальному підприємстві "Луцькводоканал" в резерві було необхідне для жителів Балаклії насосне обладнання. Його вже везуть до деокупованого міста, щоб відновити водопостачання, – каже Ольга Федоренко. З її слів, вартість переданого устаткування 100 тисяч гривень.Також підприємство надасть Балаклії матеріальну допомогу розхідними матеріалами та комплектуючими для виконання робіт в системі водопостачання і водовідведення, – говорить речниця комунального підприємства.

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