У Луцьку зіткнулися два легковики: 13-річну школярку госпіталізували. ФОТО

Учора, 3 жовтня, по вулиці Володимирській у Луцьку 23-річний житель селища Колки на BMW 530, зіткнуся з автомобілем Opel, під керуванням 39-річного місцевого жителя.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок автопригоди 13-річна пасажирка BMW отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації ВОДТМО.Також у результаті ДТП постраждав і водій автомобіля Opel. Він не госпіталізовувався.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.