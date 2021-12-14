У Луцьку зіткнулися два легковики: 13-річну школярку госпіталізували. ФОТО

У Луцьку зіткнулися два легковики: 13-річну школярку госпіталізували. ФОТО
Учора, 3 жовтня, по вулиці Володимирській у Луцьку 23-річний житель селища Колки на BMW 530, зіткнуся з автомобілем Opel, під керуванням 39-річного місцевого жителя.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок автопригоди 13-річна пасажирка BMW отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації ВОДТМО.
У Луцьку зіткнулися два легковики: 13-річну школярку госпіталізували. ФОТО

Також у результаті ДТП постраждав і водій автомобіля Opel. Він не госпіталізовувався.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
У Луцьку зіткнулися два легковики: 13-річну школярку госпіталізували. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, школярка, постраждала
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