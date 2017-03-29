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Показали, як бійці волинської тероборони готуються до можливого наступу з Білорусі

Показали, як бійці волинської тероборони готуються до можливого наступу з Білорусі
У Білорусі готуються розмістити 20 тисяч мобілізованих із Росії. Путін тисне на Лукашенка, щоб той розпочав збройну агресію щодо України. Але якщо це станеться - наша відповідь буде адекватною, запевняють бійці волинської тероборони, які вже сім місяців контролюють ситуацію на межі з Білоруссю.

Про це йдеться у сюжеті "Факти ICTV".

Наші військові, які пильно стежать за північними кордонами з перших днів великої війни, запевняють – хай хто сунеться на нашу землю з того боку – назад повернеться у чорних мішках.

Навчання триває в одному з прикордонних з Білоруссю сіл. За даними розвідки, туди проникли диверсанти, потрапити у глибокий тил їм не вдалося: їх затримують наші тероборонівці.

Однак виявилося, що диверсанти встигли розкласти вогнище для висадки десанту на закинутому аеродромі. Вогонь охопив місцевість, його приборкують рятувальники.

Один із вогнеборців Дмитро Денисюк коротко доповідає: провели розвідку, пожежу локалізували.
Показали, як бійці волинської тероборони готуються до можливого наступу з Білорусі

Задання для бійців тероборони, які вже 7 місяців контролюють ситуацію на межі з Білоруссю, щоразу ускладнюють, адже мусять відпрацювати усі можливі сценарії розвитку подій: від проникнення ворожих ДРГ до реального повномасштабного наступу з боку Білорусі.

"Все повинно працювати, як годинник. Якщо вони перейдуть кордон нашої держави, то ми їх знищимо", - запевняє один із бійців.

Часу гаяти тут ніхто не звик, бійці щодня тренуються та нарощують свою бойову міць.