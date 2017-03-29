Показали, як бійці волинської тероборони готуються до можливого наступу з Білорусі

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ФОТО</a> <div class="date">29 вересень, 21:40</div> </td> </tr> <tr class="item"> <td> <a href="https://www.volynpost.com/news/210599-na-volyni-tryvayut-navchannia-artylerystiv-teroborony"> <img width="60" alt="На Волині тривають навчання артилеристів тероборони" src="/img/modules/news/0/97/2201def1da962566b1e4a4d5c75c5970/small-photo.jpg" /> </a> </td> <td > <a class="d-ib" href="https://www.volynpost.com/news/210599-na-volyni-tryvayut-navchannia-artylerystiv-teroborony">На Волині тривають навчання артилеристів тероборони</a> <div class="date">27 вересень, 10:42</div> </td> </tr> <tr class="item"> <td> <a href="https://www.volynpost.com/news/210375-u-volynskij-teroboroni-sluzhyt-dzhonson"> <img width="60" alt="У волинській теробороні служить «Джонсон»" src="/img/modules/news/9/2b/8d59361605ee90640e56496c580cc2b9/small-photo.jpg" /> </a> </td> <td > <a class="d-ib" href="https://www.volynpost.com/news/210375-u-volynskij-teroboroni-sluzhyt-dzhonson">У волинській теробороні служить «Джонсон»</a> <div class="date">22 вересень, 11:25</div> </td> </tr> </table> </div> <div class="banner-label" name="right_270x350:news"></div> <div class="top-rating"> <div class="box-title green"> <div class="title d-ib">Популярне</div> </div> <div class="green-tabs"> <div class="d-ib item selected"> <a class="d-ib rating br-3" href="#rating"><img src="/img/icons/popular-like-icon.png" alt="rating" /></a> </div> <div class="d-ib item"> <a class="d-ib br-3" href="#views">Перегляди</a> </div> <div class="d-ib item"> <a class="d-ib br-3" href="#comments">Коментарі</a> </div> </div> <table class="items"> <tr> <td class="title" > <a href="https://www.volynpost.com/news/210931-absolyutnyj-rekord-volynska-mytnycia-za-veresen-pererahuvala-do-derzhbyudzhetu-ponad-23-miliarda">Абсолютний рекорд: Волинська митниця за вересень перерахувала до держбюджету понад 2,3 мільярда </a> <div class="date">Сьогодні, 11:12</div> </td> <td class="rating"> 0 </td> </tr> <tr> <td class="title" > <a href="https://www.volynpost.com/news/210930-z-lucka-do-zvilnenoi-balaklii-na-harkivschyni-peredaly-obladnannia-dlia-vidnovlennia-vodopostachannia">З Луцька до звільненої Балаклії на Харківщині передали обладнання для відновлення водопостачання</a> <div class="date">Сьогодні, 11:10</div> </td> <td class="rating"> 0 </td> </tr> <tr> <td class="title" > <a href="https://www.volynpost.com/news/210929-u-lucku-zitknulysia-dva-legkovyky-13-richnu-shkoliarku-gospitalizuvaly-foto">У Луцьку зіткнулися два легковики: 13-річну школярку госпіталізували. 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У Білорусі готуються розмістити 20 тисяч мобілізованих із Росії. Путін тисне на Лукашенка, щоб той розпочав збройну агресію щодо України. Але якщо це станеться - наша відповідь буде адекватною, запевняють бійці волинської тероборони, які вже сім місяців контролюють ситуацію на межі з Білоруссю.Про це йдеться у сюжеті "Факти ICTV".Наші військові, які пильно стежать за північними кордонами з перших днів великої війни, запевняють – хай хто сунеться на нашу землю з того боку – назад повернеться у чорних мішках.Навчання триває в одному з прикордонних з Білоруссю сіл. За даними розвідки, туди проникли диверсанти, потрапити у глибокий тил їм не вдалося: їх затримують наші тероборонівці.Однак виявилося, що диверсанти встигли розкласти вогнище для висадки десанту на закинутому аеродромі. Вогонь охопив місцевість, його приборкують рятувальники.Один із вогнеборцівкоротко доповідає: провели розвідку, пожежу локалізували.Задання для бійців тероборони, які вже 7 місяців контролюють ситуацію на межі з Білоруссю, щоразу ускладнюють, адже мусять відпрацювати усі можливі сценарії розвитку подій: від проникнення ворожих ДРГ до реального повномасштабного наступу з боку Білорусі."Все повинно працювати, як годинник. Якщо вони перейдуть кордон нашої держави, то ми їх знищимо", - запевняє один із бійців.Часу гаяти тут ніхто не звик, бійці щодня тренуються та нарощують свою бойову міць.