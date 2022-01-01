На Волині горіли дві господарські споруди

Минулої ночі рятувальники ліквідували 2 пожежі у господарських спорудах, проводили роботи з ліквідації наслідків негоди.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Минулої ночі на території Волинської області трапилося 2 пожежі у житловому секторі – горіли господарські споруди в Камінь-Каширському районі.3 жовтня о 22:43 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській будівлі у Селі Нові Червища Прилісненської громади. О 23:45 силами рятувальників 12 Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та місцевої пожежної охорони сіл Тоболи і Боровне горіння ліквідоване. Внаслідок пожежі знищений дах, пошкоджені стіни й частина речей домашнього вжитку. Імовірно, до пожежі призвели недоліки конструкції нагрівальних печей і димарів.Близько третьої ночі 4 жовтня рятувальники 12 ДПРЧ знову вирушили за сигналом тривоги. Разом з вогнеборцями місцевих команд сіл Дольськ, Залізниця і Судче вони ліквідували пожежу в господарській будівлі у селі Великий Курінь Любешівської громади. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Внаслідок пожежі знищена частини даху, твердопаливний котел, генератор, пошкоджена солома, зерно й картопля, що там зберігалися.3 жовтня о 19:57 рятувальники 4 ДПРЧ м. Ковеля вирушили за викликом до села Воля Любитівська Ковельського району. Внаслідок поривів вітру на проїжджу частину впало дерево. Бійці ДСНС бензопилою розрізали повалене дерево, відтягнули його з дороги, звільнивши проїжджу частину.На місці події працювали четверо рятувальників, одна одиниця спеціальної техніки.