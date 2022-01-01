Росія за минулу добу втратила 370 окупантів, 44 танки та літак





про це



Загальні бойові втрати РФ із 24.02 по 04.10 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 60 800 (+370) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2 424 (+44) од;

бойових броньованих машин ‒ 5 018 (+27) од;

артилерійських систем – 1 407 (+2) од;

РСЗВ – 340 (+2) од;

засоби ППО ‒ 177 (+1) од;

літаків – 266 (+1) од;

гелікоптерів – 228 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2);

крилаті ракети ‒ 246 (+0);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 823 (+12) од;

спеціальна техніка ‒ 131 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія за останню добу втратила у війні проти України близько 370 військовослужбовців.про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.Загальні бойові втрати РФ із 24.02 по 04.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 60 800 (+370) осіб ліквідовано;танків ‒ 2 424 (+44) од;бойових броньованих машин ‒ 5 018 (+27) од;артилерійських систем – 1 407 (+2) од;РСЗВ – 340 (+2) од;засоби ППО ‒ 177 (+1) од;літаків – 266 (+1) од;гелікоптерів – 228 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2);крилаті ракети ‒ 246 (+0);кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;автомобільної техніки та автоцистерн – 3 823 (+12) од;спеціальна техніка ‒ 131 (+0).Дані уточнюються.

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