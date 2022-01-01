Росія за минулу добу втратила 370 окупантів, 44 танки та літак
Сьогодні, 09:35
Росія за останню добу втратила у війні проти України близько 370 військовослужбовців.
про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати РФ із 24.02 по 04.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 60 800 (+370) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2 424 (+44) од;
бойових броньованих машин ‒ 5 018 (+27) од;
артилерійських систем – 1 407 (+2) од;
РСЗВ – 340 (+2) од;
засоби ППО ‒ 177 (+1) од;
літаків – 266 (+1) од;
гелікоптерів – 228 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2);
крилаті ракети ‒ 246 (+0);
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 823 (+12) од;
спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Дані уточнюються.
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про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати РФ із 24.02 по 04.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 60 800 (+370) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2 424 (+44) од;
бойових броньованих машин ‒ 5 018 (+27) од;
артилерійських систем – 1 407 (+2) од;
РСЗВ – 340 (+2) од;
засоби ППО ‒ 177 (+1) од;
літаків – 266 (+1) од;
гелікоптерів – 228 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2);
крилаті ракети ‒ 246 (+0);
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 823 (+12) од;
спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Дані уточнюються.
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