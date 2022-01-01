Курс валют у Луцьку 4 жовтня

Курс валют у Луцьку 4 жовтня
4 жовтня готівковий курс долара становить 41.09, продають його за 41.30.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 39.30, а продають за – 39.77.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.10, а продають – за 8,40.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія за минулу добу втратила 370 окупантів, 44 танки та літак
Сьогодні, 09:35
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 4 жовтня
Сьогодні, 09:04
РФ хоче перекинути в Україну росгвардійців з Сибіру та контингент із Сирії. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:58
Українці за 30 хвилин зібрали мільйон гривень на підручник з історії для Ілона Маска: всі гроші підуть на ЗСУ
Сьогодні, 08:15
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 3 жовтня Курс валют у Луцьку 3 жовтня
03 жовтень, 09:04
Курс валют у Луцьку 30 вересня Курс валют у Луцьку 30 вересня
30 вересень, 09:24
Курс валют у Луцьку 28 вересня Курс валют у Луцьку 28 вересня
28 вересень, 09:26
Курс валют у Луцьку 27 вересня Курс валют у Луцьку 27 вересня
27 вересень, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горіли дві господарські споруди
Сьогодні, 09:50
 0
Росія за минулу добу втратила 370 окупантів, 44 танки та літак
Сьогодні, 09:35
 0
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку 4 жовтня
Сьогодні, 09:04
 0
РФ хоче перекинути в Україну росгвардійців з Сибіру та контингент із Сирії. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:58
 0
Медіа
відео
1/8