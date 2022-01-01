Курс валют у Луцьку 4 жовтня





Про це повідомляє



Євро купують за 39.30, а продають за – 39.77.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.10, а продають – за 8,40.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 жовтня готівковий курс долара становить 41.09, продають його за 41.30.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 39.30, а продають за – 39.77.Щодо польського злотого, то його купують за 8.10, а продають – за 8,40.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію