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Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW

Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
За останню добу українські війська досягли значних успіхів у районі Лимана на Донеччині та на півночі Херсонської області. Російські підрозділи, розбиті на цих фронтах, раніше вважалися одними з головних сил Росії.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW), пише LB.ua.

“Російські угруповання на півночі Херсонської області та на лиманському фронті в основному складалися з підрозділів, які до війни вважалися одними з головних звичайних бойових сил Росії”, – йдеться у повідомленні.

Підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії відійшли з Лиману на тилові позиції поблизу Кремінної перед 2 жовтням.

Раніше російські джерела повідомляли, що в Херсонській області діють підрозділи ПДВ РФ, зокрема 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія.

“Як 144-ту мотострілецьку дивізію, так і 76-ту гвардійську десантно-штурмову дивізію раніше вважали одними з найелітніших сил Росії, і їхні очевидні невдачі утримати територію під час великих українських контрнаступальних дій узгоджуються з попередньою оцінкою ISW про те, що навіть найелітніші російські війська збройні сили дедалі більше деградують, у той час як війна триває”, – кажуть аналітики.

Така ж ситуація спостерігалася під час розгрому 4-ї танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії раніше під час контрнаступу у Харківській області.

Нагадаємо, високопоставлений військовий чиновник Пентагону заявив, що контрнаступальні операції українських військових на півдні країни змушують російські війська “захищатися”.

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Теги: Росія, Україна, війна
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