Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW





Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW), пише



“Російські угруповання на півночі Херсонської області та на лиманському фронті в основному складалися з підрозділів, які до війни вважалися одними з головних звичайних бойових сил Росії”, – йдеться у повідомленні.



Підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії відійшли з Лиману на тилові позиції поблизу Кремінної перед 2 жовтням.



Раніше російські джерела повідомляли, що в Херсонській області діють підрозділи ПДВ РФ, зокрема 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія.



“Як 144-ту мотострілецьку дивізію, так і 76-ту гвардійську десантно-штурмову дивізію раніше вважали одними з найелітніших сил Росії, і їхні очевидні невдачі утримати територію під час великих українських контрнаступальних дій узгоджуються з попередньою оцінкою ISW про те, що навіть найелітніші російські війська збройні сили дедалі більше деградують, у той час як війна триває”, – кажуть аналітики.



Така ж ситуація спостерігалася під час розгрому 4-ї танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії раніше під час контрнаступу у Харківській області.



Нагадаємо, високопоставлений військовий чиновник Пентагону заявив, що контрнаступальні операції українських військових на півдні країни змушують російські війська “захищатися”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останню добу українські війська досягли значних успіхів у районі Лимана на Донеччині та на півночі Херсонської області. Російські підрозділи, розбиті на цих фронтах, раніше вважалися одними з головних сил Росії.Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW), пише LB.ua “Російські угруповання на півночі Херсонської області та на лиманському фронті в основному складалися з підрозділів, які до війни вважалися одними з головних звичайних бойових сил Росії”, – йдеться у повідомленні.Підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії відійшли з Лиману на тилові позиції поблизу Кремінної перед 2 жовтням.Раніше російські джерела повідомляли, що в Херсонській області діють підрозділи ПДВ РФ, зокрема 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія.“Як 144-ту мотострілецьку дивізію, так і 76-ту гвардійську десантно-штурмову дивізію раніше вважали одними з найелітніших сил Росії, і їхні очевидні невдачі утримати територію під час великих українських контрнаступальних дій узгоджуються з попередньою оцінкою ISW про те, що навіть найелітніші російські війська збройні сили дедалі більше деградують, у той час як війна триває”, – кажуть аналітики.Така ж ситуація спостерігалася під час розгрому 4-ї танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії раніше під час контрнаступу у Харківській області.Нагадаємо, високопоставлений військовий чиновник Пентагону заявив, що контрнаступальні операції українських військових на півдні країни змушують російські війська “захищатися”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію