Українці за 30 хвилин зібрали мільйон гривень на підручник з історії для Ілона Маска: всі гроші підуть на ЗСУ
Сьогодні, 08:15
Засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск увечері 3 жовтня оприлюднив серію провокаційних твітів щодо імовірної легітимності псевдореферендумів на окупованих росією територіях України.
Низка політиків, дипломатів і журналістів розкритикували опитування Маска, а благодійник Сергій Притула разом з Ігорем Лаченом оголосили збір коштів на підручник з історії для американського бізнесмена.
«100 грн на підручник, решта — на ЗСУ», — написав Притула.
Як повідомляє "Бабель", всього за пів години українці задонатили понад мільйон гривень.
На дописи Ілона Маска відреагував навіть президент України Володимир Зеленський, який опублікував своє опитування у Twitter: «Який Ілон Маск вам подобається більше: той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує росію?».
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Низка політиків, дипломатів і журналістів розкритикували опитування Маска, а благодійник Сергій Притула разом з Ігорем Лаченом оголосили збір коштів на підручник з історії для американського бізнесмена.
«100 грн на підручник, решта — на ЗСУ», — написав Притула.
Як повідомляє "Бабель", всього за пів години українці задонатили понад мільйон гривень.
На дописи Ілона Маска відреагував навіть президент України Володимир Зеленський, який опублікував своє опитування у Twitter: «Який Ілон Маск вам подобається більше: той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує росію?».
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