Українці за 30 хвилин зібрали мільйон гривень на підручник з історії для Ілона Маска: всі гроші підуть на ЗСУ





Низка політиків, дипломатів і журналістів розкритикували опитування Маска, а благодійник Сергій Притула разом з Ігорем Лаченом оголосили збір коштів на підручник з історії для американського бізнесмена.



«100 грн на підручник, решта — на ЗСУ», — написав Притула.



Як повідомляє



На дописи Ілона Маска відреагував навіть президент України Володимир Зеленський, який опублікував своє опитування у Twitter: «Який Ілон Маск вам подобається більше: той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує росію?».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск увечері 3 жовтня оприлюднив серію провокаційних твітів щодо імовірної легітимності псевдореферендумів на окупованих росією територіях України.Низка політиків, дипломатів і журналістів розкритикували опитування Маска, а благодійникразом зоголосили збір коштів на підручник з історії для американського бізнесмена.«100 грн на підручник, решта — на ЗСУ», — написав Притула.Як повідомляє "Бабель" , всього за пів години українці задонатили понад мільйон гривень.На дописи Ілона Маска відреагував навіть президент України Володимир Зеленський, який опублікував своє опитування у Twitter: «Який Ілон Маск вам подобається більше: той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує росію?».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію