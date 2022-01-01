В Україні фіксують харчове захворювання через вживання тунця, завезеного з Іспанії





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Тож, фахівці обласного управління Держпродспоживслужби звертають увагу операторів ринку харчових продуктів області!



У разі виявлення цієї продукції просять вилучити її з обігу та інформувати Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області: вул. Поліська Січ 10, м.Луцьк, Волинська область, 43010, тел.: +380 332 72-93-81

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області надійшло повідомлення через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).Як повідомляє пресслужба установи, йдеться про надходження сповіщень щодо харчового захворювання, спричиненого гістаміном, внаслідок споживання тунця від одного й того ж постачальника, що експортувався з Іспанії (експортер: Frime S.A.U., Spain) до України (імпортер: ТОВ «ОДІСЕЙ ЛЮКС», вул. Київська 19-А, м. Вишневе, Київська область, 08132).Тож, фахівці обласного управління Держпродспоживслужби звертають увагу операторів ринку харчових продуктів області!У разі виявлення цієї продукції просять вилучити її з обігу та інформувати Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області: вул. Поліська Січ 10, м.Луцьк, Волинська область, 43010, тел.: +380 332 72-93-81

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