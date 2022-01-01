В Україні фіксують харчове захворювання через вживання тунця, завезеного з Іспанії

В Україні фіксують харчове захворювання через вживання тунця, завезеного з Іспанії
До Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області надійшло повідомлення через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).

Як повідомляє пресслужба установи, йдеться про надходження сповіщень щодо харчового захворювання, спричиненого гістаміном, внаслідок споживання тунця від одного й того ж постачальника, що експортувався з Іспанії (експортер: Frime S.A.U., Spain) до України (імпортер: ТОВ «ОДІСЕЙ ЛЮКС», вул. Київська 19-А, м. Вишневе, Київська область, 08132).

Тож, фахівці обласного управління Держпродспоживслужби звертають увагу операторів ринку харчових продуктів області!

У разі виявлення цієї продукції просять вилучити її з обігу та інформувати Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області: вул. Поліська Січ 10, м.Луцьк, Волинська область, 43010, тел.: +380 332 72-93-81

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гістамін, тунець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні фіксують харчове захворювання через вживання тунця, завезеного з Іспанії
Сьогодні, 05:20
Борис Джонсон отримав нову посаду і співпрацюватиме з Україною
Сьогодні, 03:15
Є нові звільнені населені пункти, тривають жорсткі бої, – Зеленський про контрнаступ
Сьогодні, 02:01
Серед загиблих окупантів вже є мобілізовані тиждень чи два тому, – Зеленський
Сьогодні, 01:00
У зоні бойових дій помер воїн Олександр Мандзюк: на Камінь-Каширщині дні жалоби продовжили до 25 жовтня
Сьогодні, 00:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні фіксують харчове захворювання через вживання тунця, завезеного з Іспанії
Сьогодні, 05:20
 0
Борис Джонсон отримав нову посаду і співпрацюватиме з Україною
Сьогодні, 03:15
 0
Є нові звільнені населені пункти, тривають жорсткі бої, – Зеленський про контрнаступ
Сьогодні, 02:01
 0
Серед загиблих окупантів вже є мобілізовані тиждень чи два тому, – Зеленський
Сьогодні, 01:00
 0
У зоні бойових дій помер воїн Олександр Мандзюк: на Камінь-Каширщині дні жалоби продовжили до 25 жовтня
Сьогодні, 00:36
 0
Медіа
відео
1/8