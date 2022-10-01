Борис Джонсон отримав нову посаду і співпрацюватиме з Україною
Сьогодні, 03:15
Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон стане новим очільником групи дружби з Україною Консервативної партії.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Чинний очільник групи, ексміністр культури Великої Британії Джон Віттінгдейл оголосив про свого наступника на з’їзді Консервативної партії. Ним став улюбленець мільйонів українців, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон.
За словами Віттінгдейла, Джонсон - "багато в чому очевидна і найбільш гідна людина, щоб очолити цю організацію, тому що він був першою людиною, не лише у цій країні, а й у всьому західному світі, яка так рішуче виступила на підтримку українського народу".
Сам Борис Джонсон на заході був відсутнім.
"Борис шкодує, що не може бути з нами сьогодні, але він висловив свою повну підтримку тому, у що ми всі віримо, і нашій подальшій підтримці України", - сказав Віттінгдейл.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Європейська правда".
Чинний очільник групи, ексміністр культури Великої Британії Джон Віттінгдейл оголосив про свого наступника на з’їзді Консервативної партії. Ним став улюбленець мільйонів українців, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон.
За словами Віттінгдейла, Джонсон - "багато в чому очевидна і найбільш гідна людина, щоб очолити цю організацію, тому що він був першою людиною, не лише у цій країні, а й у всьому західному світі, яка так рішуче виступила на підтримку українського народу".
Сам Борис Джонсон на заході був відсутнім.
"Борис шкодує, що не може бути з нами сьогодні, але він висловив свою повну підтримку тому, у що ми всі віримо, і нашій подальшій підтримці України", - сказав Віттінгдейл.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Борис Джонсон отримав нову посаду і співпрацюватиме з Україною
Сьогодні, 03:15
Є нові звільнені населені пункти, тривають жорсткі бої, – Зеленський про контрнаступ
Сьогодні, 02:01
У зоні бойових дій помер воїн Олександр Мандзюк: на Камінь-Каширщині дні жалоби продовжили до 25 жовтня
Сьогодні, 00:36
4 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа