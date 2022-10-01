Борис Джонсон отримав нову посаду і співпрацюватиме з Україною

Борис Джонсон стане новим очільником групи дружби з Україною Консервативної партії.



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Чинний очільник групи, ексміністр культури Великої Британії Джон Віттінгдейл оголосив про свого наступника на з’їзді Консервативної партії. Ним став улюбленець мільйонів українців, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон.



За словами Віттінгдейла, Джонсон - "багато в чому очевидна і найбільш гідна людина, щоб очолити цю організацію, тому що він був першою людиною, не лише у цій країні, а й у всьому західному світі, яка так рішуче виступила на підтримку українського народу".



Сам Борис Джонсон на заході був відсутнім.



"Борис шкодує, що не може бути з нами сьогодні, але він висловив свою повну підтримку тому, у що ми всі віримо, і нашій подальшій підтримці України", - сказав Віттінгдейл.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній прем'єр Британіїстане новим очільником групи дружби з Україною Консервативної партії.Про це повідомляє "Європейська правда" Чинний очільник групи, ексміністр культури Великої Британіїоголосив про свого наступника на з’їзді Консервативної партії. Ним став улюбленець мільйонів українців, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон.За словами Віттінгдейла, Джонсон - "багато в чому очевидна і найбільш гідна людина, щоб очолити цю організацію, тому що він був першою людиною, не лише у цій країні, а й у всьому західному світі, яка так рішуче виступила на підтримку українського народу".Сам Борис Джонсон на заході був відсутнім."Борис шкодує, що не може бути з нами сьогодні, але він висловив свою повну підтримку тому, у що ми всі віримо, і нашій подальшій підтримці України", - сказав Віттінгдейл.

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