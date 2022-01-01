Є нові звільнені населені пункти, тривають жорсткі бої, – Зеленський про контрнаступ
Сьогодні, 02:01
Наступальний рух українських захисників продовжується. На багатьох ділянках фронту тривають жорсткі бойові дії. Є нові звільнені населені пункти в кількох областях.
Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили селище Миролюбівка на Херсонщині, а також увійшли в селище Борова на Харківщині. У Борівській селищній раді заявляють, що під контролем ЗСУ більша частина громади. Триває зачистка територій.
«Перспектива цих бойових дій залишається очевидною: усе більше окупантів намагається втекти, усе більше втрат несе ворожа армія, усе більше розуміння того, що росія зробила помилку, пішовши війною проти України», — заявив Зеленський.
Він додав, що вже зараз серед загиблих окупантів фіксують тих, кого РФ забрала на війну просто тиждень чи два тому.
«Людей не готували до бойових дій, у них немає жодного досвіду, щоб воювати на такій війні. Але російському командуванню просто потрібні якісь люди — будь-які, — щоб поставити їх на місце загиблих. А коли й ці нові загинуть, надішлють іще людей. Так воює росія. Так вона і програє», — заявив Зеленський.
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Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили селище Миролюбівка на Херсонщині, а також увійшли в селище Борова на Харківщині. У Борівській селищній раді заявляють, що під контролем ЗСУ більша частина громади. Триває зачистка територій.
«Перспектива цих бойових дій залишається очевидною: усе більше окупантів намагається втекти, усе більше втрат несе ворожа армія, усе більше розуміння того, що росія зробила помилку, пішовши війною проти України», — заявив Зеленський.
Він додав, що вже зараз серед загиблих окупантів фіксують тих, кого РФ забрала на війну просто тиждень чи два тому.
«Людей не готували до бойових дій, у них немає жодного досвіду, щоб воювати на такій війні. Але російському командуванню просто потрібні якісь люди — будь-які, — щоб поставити їх на місце загиблих. А коли й ці нові загинуть, надішлють іще людей. Так воює росія. Так вона і програє», — заявив Зеленський.
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