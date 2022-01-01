Є нові звільнені населені пункти, тривають жорсткі бої, – Зеленський про контрнаступ

Наступальний рух українських захисників продовжується. На багатьох ділянках фронту тривають жорсткі бойові дії. Є нові звільнені населені пункти в кількох областях.Про це президентсказав у вечірньому відеозверненні.Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили селище Миролюбівка на Херсонщині, а також увійшли в селище Борова на Харківщині. У Борівській селищній раді заявляють, що під контролем ЗСУ більша частина громади. Триває зачистка територій.«Перспектива цих бойових дій залишається очевидною: усе більше окупантів намагається втекти, усе більше втрат несе ворожа армія, усе більше розуміння того, що росія зробила помилку, пішовши війною проти України», — заявив Зеленський.Він додав, що вже зараз серед загиблих окупантів фіксують тих, кого РФ забрала на війну просто тиждень чи два тому.«Людей не готували до бойових дій, у них немає жодного досвіду, щоб воювати на такій війні. Але російському командуванню просто потрібні якісь люди — будь-які, — щоб поставити їх на місце загиблих. А коли й ці нові загинуть, надішлють іще людей. Так воює росія. Так вона і програє», — заявив Зеленський.