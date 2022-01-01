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У зоні бойових дій помер воїн Олександр Мандзюк: на Камінь-Каширщині дні жалоби продовжили до 25 жовтня

У зоні бойових дій помер воїн Олександр Мандзюк: на Камінь-Каширщині дні жалоби продовжили до 25 жовтня
Під час виконання військових завдань із захисту України помер житель смт Маневичі – Олександр Мандзюк.

Про це повідомили на сайті Камінь-Каширської районної військової адміністрації.

Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук підписала розпорядження щодо продовження в районі днів жалоби до 25 жовтня.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким Героя!

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Теги: Олександр Мандзюк, загибель, війна
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