У зоні бойових дій помер воїн Олександр Мандзюк: на Камінь-Каширщині дні жалоби продовжили до 25 жовтня

Олександр Мандзюк.



Про це повідомили на сайті Камінь-Каширської районної військової адміністрації.



Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук підписала розпорядження щодо продовження в районі днів жалоби до 25 жовтня.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким Героя!

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