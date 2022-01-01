Про звільнене Торське і трофейний гранатомет: добрі новини від ВолиньPost за 3 жовтня

Двісті двадцять друга доба війни позаду, а, отже, ми стали ще на один день ближчі до перемоги. Ми впевнені, що це станеться, адже Збройні сили та всі сили українського опору не перестають приємно вражати. Разом із вами радіємо кожній звільненій території і кожному трофею!Саме про це і нагадуємо у традиційній рубриці. Сьогодні, 3 жовтня, ми писали про таке:Очільник Пентагонупохвалив ЗСУ за успіхи на фронті та захист України від російських окупантів. Він наголосив, що зараз змінюється динаміка на полі битви."Українські військові дуже добре попрацювали в районі Харкова і перемістилися, щоб скористатися новими можливостями. Бої у Херсонській області йдуть трохи повільніше, але вони досягають прогресу", - зазначив голова Пентагону.Україна може пройти шлях до членства в НАТО у прискореному режимі."Сьогодні дві країни - Швеція і Фінляндія - рухаються до НАТО без Плану дій щодо членства. Україна уважно стежить за цим процесом і побачила, що насправді, коли йдеться про те, що не можна без ПДЧ, виявилося що можна. Україна враховує ці реалії, Україна враховувала ті реалії, подаючи заявку в п'ятницю. Україна також не проти йти тим шляхом", - зауважив заступник керівника Офісу президентаПрезидент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення на Херсонщині двох населених пунктів - Архангельського та Миролюбівки. Дякуємо ЗСУ!З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 430 військовослужбовців. Загальні бойові втрати Росії на 3 жовтня орієнтовно склали:особового складу - близько 60430 (+320) осіб;танків - 2380 (+3);бойових броньованих машин - 4991 (+16);артилерійських систем - 1405 (+0);РСЗВ - 338 (+1);коштів ППО - 176 (+0);літаків - 265 (+1);вертольотів - 228 (+1);безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1026 (+11);крилатих ракет - 246 (+0);кораблів/катерів - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3811 (+15);спеціальної техніки - 131 (+0).Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Торське у Донецькій області.За його словами, учора ЗСУ підтвердили взяття села Торське.“Противник відступив, залишки тих, кого не знищили при спробі відступу в Кремінну, намагаються там будувати укріплення. Відповідно, наші ракетні війська, артилерія, авіація намагаються зробити все, щоб у них не вийшло побудувати укріплення”, – розповів речник Східного угруповання ЗСУТрофейний гранатомет здобули бійці 1129-го Білоцерківського зенітного ракетного полку. У Нововолинськ його доставив капелан«Тепер цей гранатомет більше не принесе розруху. Його місце в музеї. Як і вся росія скоро залишиться лише на брудних сторінках історії. Дякую нашим Захисникам за подарунок», – написав міський голова НововолинськаЖиття триває! Студенти, ті, хто будуватимуть майбутнє, здобувають освіту.З 30 вересня по 2 жовтня у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулися інавгурації першокурсників.Цьогоріч за різними освітніми ступенями до ВНУ імені Лесі Українки вступило близько 4400 осіб.Про це повідомляє відділ інформаційної політики університету.Із міркувань безпеки інавгураційні церемонії розділили між факультетами. Деякі факультети проводили урочистості окремо, інші – об’єднувалися.Ректор відвідав інавгурації всіх факультетів. Анатолій Цьось вітав студентів зі стартом навчання, запевнивши, що Університет робитиме все можливе для того, аби навчальний процес був максимально безпечним і якісним. Очільник ВНУ імен Лесі Українки зауважив, що основна мета кожного українця наразі – робити все для перемоги у війні.