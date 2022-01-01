Зенітники передали на Волинь трофейний гранатомет
Сьогодні, 16:40
Бійці зенітно-ракетного полку передали у Нововолинськ трофейний гранатомет.
Про це у телеграмі написав міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Трофейний гранатомет здобули бійці 1129-го Білоцерківського зенітного ракетного полку. У Нововолинськ його доставив капелан Павло Гаврилюк.
«Тепер цей гранатомет більше не принесе розруху. Його місце в музеї. Як і вся росія скоро залишиться лише на брудних сторінках історії. Дякую нашим Захисникам за подарунок», – йдеться в дописі міського голови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі написав міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Трофейний гранатомет здобули бійці 1129-го Білоцерківського зенітного ракетного полку. У Нововолинськ його доставив капелан Павло Гаврилюк.
«Тепер цей гранатомет більше не принесе розруху. Його місце в музеї. Як і вся росія скоро залишиться лише на брудних сторінках історії. Дякую нашим Захисникам за подарунок», – йдеться в дописі міського голови.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ звільнили селище неподалік Сватового. ВІДЕО
Сьогодні, 17:11
На Волині перевірять стан доріг
Сьогодні, 16:56
Зенітники передали на Волинь трофейний гранатомет
Сьогодні, 16:40
Відомо, коли в Україну прийде «бабине літо»
Сьогодні, 16:18
Військові облігації тепер можна купити в «Дії»
Сьогодні, 16:00
Медіа