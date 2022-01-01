Зенітники передали на Волинь трофейний гранатомет

Зенітники передали на Волинь трофейний гранатомет
Бійці зенітно-ракетного полку передали у Нововолинськ трофейний гранатомет.

Про це у телеграмі написав міський голова Нововолинська Борис Карпус.

Трофейний гранатомет здобули бійці 1129-го Білоцерківського зенітного ракетного полку. У Нововолинськ його доставив капелан Павло Гаврилюк.

«Тепер цей гранатомет більше не принесе розруху. Його місце в музеї. Як і вся росія скоро залишиться лише на брудних сторінках історії. Дякую нашим Захисникам за подарунок», – йдеться в дописі міського голови.
Зенітники передали на Волинь трофейний гранатомет

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Теги: гранатомет, зенітники, ЗСУ
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