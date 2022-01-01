Зенітники передали на Волинь трофейний гранатомет





Про це у Борис Карпус.



Трофейний гранатомет здобули бійці 1129-го Білоцерківського зенітного ракетного полку. У Нововолинськ його доставив капелан Павло Гаврилюк.



«Тепер цей гранатомет більше не принесе розруху. Його місце в музеї. Як і вся росія скоро залишиться лише на брудних сторінках історії. Дякую нашим Захисникам за подарунок», – йдеться в дописі міського голови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці зенітно-ракетного полку передали у Нововолинськ трофейний гранатомет.Про це у телеграмі написав міський голова НововолинськаТрофейний гранатомет здобули бійці 1129-го Білоцерківського зенітного ракетного полку. У Нововолинськ його доставив капелан«Тепер цей гранатомет більше не принесе розруху. Його місце в музеї. Як і вся росія скоро залишиться лише на брудних сторінках історії. Дякую нашим Захисникам за подарунок», – йдеться в дописі міського голови.

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