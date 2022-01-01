ЗСУ звільнили селище неподалік Сватового. ВІДЕО





Про це



"Борова та велика частина Борівської селищної територіальної громади під контролем ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.



27-28 вересня українські військові були на підході до Борової – визволення населених пунктів Борівщини на лівому березі Осколу розпочалося з півдня. Зокрема, село Піски-Радьківські (другий за розміром населений пункт громади, де до війни мешкало близько 2 тис. осіб), вже знаходилося під контролем ЗСУ, там відбувалися зачистки та розмінування.



Тоді ж, у селищній раді зазначили, що від Борової до Сватова "рукою подати" і, коли ЗСУ його звільнить, "у кацапів звалиться великий шмат фронту, і навіть Лиман штурмувати не треба".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські бійці продовжують активно працювати в Харківському напрямку - стало відомо про звільнення селища міського типу Борова в Ізюмському районі Харківської області.Про це повідомляє Борівська селищна рада у Telegram-каналі."Борова та велика частина Борівської селищної територіальної громади під контролем ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.27-28 вересня українські військові були на підході до Борової – визволення населених пунктів Борівщини на лівому березі Осколу розпочалося з півдня. Зокрема, село Піски-Радьківські (другий за розміром населений пункт громади, де до війни мешкало близько 2 тис. осіб), вже знаходилося під контролем ЗСУ, там відбувалися зачистки та розмінування.Тоді ж, у селищній раді зазначили, що від Борової до Сватова "рукою подати" і, коли ЗСУ його звільнить, "у кацапів звалиться великий шмат фронту, і навіть Лиман штурмувати не треба".

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