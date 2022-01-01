На Волині перевірять стан доріг

На Волині перевірять стан доріг
На території Волинської області проведуть обстеження стану утримання автомобільних доріг.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час перевірки інспектори відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції будуть перевіряти стан дорожнього покриття та наявність деформацій, стан узбіч і тротуарів, наявність технічних засобів організації дорожнього руху.

Виявленні під час перевірки недоліки патрульні фіксуватимуть в актах огляду та видаватимуть вимоги (приписи) відповідальним особам за утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів для їхнього усунення.

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Теги: перевірять стан доріг
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