На Волині перевірять стан доріг





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Під час перевірки інспектори відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції будуть перевіряти стан дорожнього покриття та наявність деформацій, стан узбіч і тротуарів, наявність технічних засобів організації дорожнього руху.



Виявленні під час перевірки недоліки патрульні фіксуватимуть в актах огляду та видаватимуть вимоги (приписи) відповідальним особам за утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів для їхнього усунення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Волинської області проведуть обстеження стану утримання автомобільних доріг.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час перевірки інспектори відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції будуть перевіряти стан дорожнього покриття та наявність деформацій, стан узбіч і тротуарів, наявність технічних засобів організації дорожнього руху.Виявленні під час перевірки недоліки патрульні фіксуватимуть в актах огляду та видаватимуть вимоги (приписи) відповідальним особам за утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів для їхнього усунення.

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