Відомо, коли в Україну прийде «бабине літо»





Про прогноз погоди на 4 жовтня Наталка Діденко.



У північних і західних регіонах впродовж дня температура повітря прогнозується на рівні +8+12 градусів, у центральних від +10 до +15 градусів, а от у східних і південних областях стовпчик термометра покаже до +19 градусів.



Дощі очікуються в західних, північних областях і подекуди на сході України. Водночас у більшості центральних регіонів країни суттєві опади малоймовірні. Щодо вітру, то він залишатиметься рвучким на заході й півночі.



"У Києві 4-го жовтня очікується переважно хмарна, з періодичним дощем, погода. Буде холодно, протягом дня в межах +9 градусів", - додала Діденко.



4 жовтня спостерігатиметься висока магнітна активність Землі, тому метеозалежним людям рекомендується завжди мати при собі пігулки про головного болю чи тиску.



"Завтра, за прогнозами, ще залишається висока магнітна активність Землі, тобто, магнітні бурі ще погуляють досить серйозні - візьміть з собою в дорогу, дальшу чи ближчу, пігулки від голови та тиску", - порадила синоптикиня.



В Україну бабине літо завітає в середу, 5 жовтня, і пробуде тут до наступної середи, 12 жовтня. Протягом тижня на більшості територій спостерігатиметься суха й тепла погода з сонячними проясненнями.



"Трохи куценьке, на тиждень, проте без дощів, із сухим повітрям, сонячними проясненнями, прекрасними туманами та, хоч і відносним, але все ж приємним теплим повітрям із температурою +14+21 градус. Дочекаємося і будемо разом радіти!" - наголосила Наталка Діденко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жовтнева погода в Україні може здивувати контрастами: на півдні й сході продовжується бабине літо, а на заході й півночі очікується прохолода з дощами.Про прогноз погоди на 4 жовтня повідомила синоптикиняУ північних і західних регіонах впродовж дня температура повітря прогнозується на рівні +8+12 градусів, у центральних від +10 до +15 градусів, а от у східних і південних областях стовпчик термометра покаже до +19 градусів.Дощі очікуються в західних, північних областях і подекуди на сході України. Водночас у більшості центральних регіонів країни суттєві опади малоймовірні. Щодо вітру, то він залишатиметься рвучким на заході й півночі."У Києві 4-го жовтня очікується переважно хмарна, з періодичним дощем, погода. Буде холодно, протягом дня в межах +9 градусів", - додала Діденко.4 жовтня спостерігатиметься висока магнітна активність Землі, тому метеозалежним людям рекомендується завжди мати при собі пігулки про головного болю чи тиску."Завтра, за прогнозами, ще залишається висока магнітна активність Землі, тобто, магнітні бурі ще погуляють досить серйозні - візьміть з собою в дорогу, дальшу чи ближчу, пігулки від голови та тиску", - порадила синоптикиня.В Україну бабине літо завітає в середу, 5 жовтня, і пробуде тут до наступної середи, 12 жовтня. Протягом тижня на більшості територій спостерігатиметься суха й тепла погода з сонячними проясненнями."Трохи куценьке, на тиждень, проте без дощів, із сухим повітрям, сонячними проясненнями, прекрасними туманами та, хоч і відносним, але все ж приємним теплим повітрям із температурою +14+21 градус. Дочекаємося і будемо разом радіти!" - наголосила Наталка Діденко.

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