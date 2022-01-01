Військові облігації тепер можна купити в «Дії»
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З понеділка, 3 жовтня, військові облігації стало можливим придбати на порталі та у застосунку "Дія".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
У відомстві розповіли, що вартість однієї військової облігації стартує від 900 гривень, а придбати їх можна стільки, скільки забажає користувач.
Вони різняться за:
- датою виплат – на строк до 1,5 року;
- відсотками доходу – від 11 до 16% річних;
- назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій — Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо.
Детальну інформацію про військові облігації в "Дії" можна дізнатися на офіційному порталі.
У Мінцифри нагадали, що військові облігації — це цінні папери, що випускає держава під час воєнного стану.
"Купуючи облігації, ви даєте державі в борг гроші і назад отримуєте їх з відсотками. Це як депозит державі, який працює на перемогу", – пояснили у міністерстві.
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Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
У відомстві розповіли, що вартість однієї військової облігації стартує від 900 гривень, а придбати їх можна стільки, скільки забажає користувач.
Вони різняться за:
- датою виплат – на строк до 1,5 року;
- відсотками доходу – від 11 до 16% річних;
- назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій — Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо.
Детальну інформацію про військові облігації в "Дії" можна дізнатися на офіційному порталі.
У Мінцифри нагадали, що військові облігації — це цінні папери, що випускає держава під час воєнного стану.
"Купуючи облігації, ви даєте державі в борг гроші і назад отримуєте їх з відсотками. Це як депозит державі, який працює на перемогу", – пояснили у міністерстві.
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Коментарі 1
Краще підтримайте армію грошима через надійних людей. Скиньтесь на закупку бронежилетів наприклад. Облігації до лампочки - там ласі до крадіжок бюрократи
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