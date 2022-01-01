Військові облігації тепер можна купити в «Дії»

Військові облігації тепер можна купити в «Дії»
З понеділка, 3 жовтня, військові облігації стало можливим придбати на порталі та у застосунку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

У відомстві розповіли, що вартість однієї військової облігації стартує від 900 гривень, а придбати їх можна стільки, скільки забажає користувач.

Вони різняться за:

- датою виплат – на строк до 1,5 року;
- відсотками доходу – від 11 до 16% річних;
- назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій — Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо.

Детальну інформацію про військові облігації в "Дії" можна дізнатися на офіційному порталі.

У Мінцифри нагадали, що військові облігації — це цінні папери, що випускає держава під час воєнного стану.

"Купуючи облігації, ви даєте державі в борг гроші і назад отримуєте їх з відсотками. Це як депозит державі, який працює на перемогу", – пояснили у міністерстві.

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Теги: військові облагції, Дія
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Коментарі 1
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Краще підтримайте армію грошима через надійних людей. Скиньтесь на закупку бронежилетів наприклад. Облігації до лампочки - там ласі до крадіжок бюрократи
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