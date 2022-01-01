На Волині лісівники допомогли знайти грибників, які заблукали

На Волині лісівники допомогли знайти грибників, які заблукали
Учора, 2 жовтня, працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування ДП Ківерцівське лісове господарство двічі допомагали знайти грибників, які заблукали в лісі.

Про це повідомляють у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Спочатку до працівників поліції надійшов дзвінок на гарячу лінію «102» про те, що поблизу с. Лопатень Луцького р-ну загубилася група людей. До пошуку правоохоронці залучили лісівників. Відшукати заблукалих спільними зусиллями вдалося швидко.

Згодом аналогічна ситуація трапилася у Звірівському лісництві цього ж підприємства. І ця подія в результаті мала щасливе завершення.

"Грибний сезон на Волині зараз у розпалі. Численні фото з грибними трофеями в соцмережах кличуть людей до лісу. Ми ж нагадуємо: будьте уважні. Не йдіть у малознайомі місця. В лісі зараз може чекати небезпека.

Якщо ж зрозуміли, що заблукали, шукайте квартальний стовпчик і, не залишаючи місце, телефонуйте в поліцію або ж повідомляйте лісову охорону за номером: (0332) 72 00 54", наголошують в управлінні.

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Теги: Волинь, лісівники, гриби
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