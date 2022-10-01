Країни ЄС викликали послів РФ через анексію територій України





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Зокрема, до МЗС Польщі викликали посла РФ Сєргєя Андрєєва. Він з'явився в міністерстві ще до обіду. Візит Андрєєва до польського зовнішньополітичного відомства був коротким. Йому було дано чіткий сигнал - Польща не визнає останні кроки Кремля, пов'язані з війною в Україні.



"Сьогодні викликаються посли Російської Федерації в країнах Європейського Союзу. Ми теж викликали посла, щоб висловити нашу позицію щодо незаконних рішень президента Путіна про таку ж незаконну анексію територій України, а також щодо того, що відбувається вже давно, але минулого тижня у дуже рішучий спосіб", - заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна. Як він зазначив, йшлося також про формулювання Російською Федерацією "загроз миру в усьому світі, в т.ч. і нашій країні".



Повіреного у справах РФ Сєргєя Рябоконя викликала і Литва. Окрім протесту у зв’язку з анексією територій України, у Вільнюсі вирішили оголосити дипломата персоною нон грата, оскільки останні дії та заяви Рябоконя несумісні з його дипломатичним статусом, можуть вважатися втручанням у внутрішні справи приймаючої країни і, відповідно, є порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини.



Посол Росії в Італії Сєргєй Разов також прибув у понеділок до міністерства закордонних справ приймаючої країни після виклику на зустріч з генеральним секретарем міністерства Етторе Секі.



Як пояснюють італійські ЗМІ, виклик був здійснений в рамках ініціативи, яку Італія узгодила зі своїми європейськими партнерами, щоб поінформувати його про те, що Рим не визнає заяву Москви про анексію районів України, окупованих російськими військами.



З послом також обговорили ситуацію з газопроводами "Північного потоку", на яких минулого тижня виявили витоки.



Міністерство закордонних справ Фінляндії також повідомило, що викликало посла РФ у Гельсінкі Павла Кузнєцова у зв'язку з анексією окупованих територій України.



Міністерство закордонних справ рішуче засудило організовані Росією фальсифіковані "референдуми" та незаконне "приєднання" окупованих територій України до РФ.



Відомо також, що до німецького МЗС викликали посла РФ у Берліні Сєргєя Нечаєва. Бельгія викликала російського посла ще в п’ятницю.



Нагадаємо, президенти дев’яти країн Північноатлантичного Альянсу з Центральної та Східної Європи в неділю опублікували спільну заяву, в якій засудили анексію Росією українських територій і закликали НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Низка країн ЄС викликали до зовнішньополітичних відомств російських послів, щоб висловити протест у зв’язку з протиправною анексією окупованих територій України.Про це повідомляє "Європейська правда" Зокрема, до МЗС Польщі викликали посла РФ. Він з'явився в міністерстві ще до обіду. Візит Андрєєва до польського зовнішньополітичного відомства був коротким. Йому було дано чіткий сигнал - Польща не визнає останні кроки Кремля, пов'язані з війною в Україні."Сьогодні викликаються посли Російської Федерації в країнах Європейського Союзу. Ми теж викликали посла, щоб висловити нашу позицію щодо незаконних рішень президента Путіна про таку ж незаконну анексію територій України, а також щодо того, що відбувається вже давно, але минулого тижня у дуже рішучий спосіб", - заявив речник МЗС Польщі. Як він зазначив, йшлося також про формулювання Російською Федерацією "загроз миру в усьому світі, в т.ч. і нашій країні".Повіреного у справах РФвикликала і Литва. Окрім протесту у зв’язку з анексією територій України, у Вільнюсі вирішили оголосити дипломата персоною нон грата, оскільки останні дії та заяви Рябоконя несумісні з його дипломатичним статусом, можуть вважатися втручанням у внутрішні справи приймаючої країни і, відповідно, є порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини.Посол Росії в Італіїтакож прибув у понеділок до міністерства закордонних справ приймаючої країни після виклику на зустріч з генеральним секретарем міністерстваЯк пояснюють італійські ЗМІ, виклик був здійснений в рамках ініціативи, яку Італія узгодила зі своїми європейськими партнерами, щоб поінформувати його про те, що Рим не визнає заяву Москви про анексію районів України, окупованих російськими військами.З послом також обговорили ситуацію з газопроводами "Північного потоку", на яких минулого тижня виявили витоки.Міністерство закордонних справ Фінляндії також повідомило, що викликало посла РФ у Гельсінкіу зв'язку з анексією окупованих територій України.Міністерство закордонних справ рішуче засудило організовані Росією фальсифіковані "референдуми" та незаконне "приєднання" окупованих територій України до РФ.Відомо також, що до німецького МЗС викликали посла РФ у Берліні. Бельгія викликала російського посла ще в п’ятницю.Нагадаємо, президенти дев’яти країн Північноатлантичного Альянсу з Центральної та Східної Європи в неділю опублікували спільну заяву, в якій засудили анексію Росією українських територій і закликали НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.

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