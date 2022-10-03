Українські військові звільнили село Торське на Донеччині





Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, пише



За його словами, учора ЗСУ підтвердили взяття села Торське.



“Противник відступив, залишки тих, кого не знищили при спробі відступу в Кремінну, намагаються там будувати укріплення. Відповідно, наші ракетні війська, артилерія, авіація намагаються зробити все, щоб у них не вийшло побудувати укріплення”, – розповів він.



Череватий додав, що ворог зберігає активність на Авдіївському і Бахмутському напрямках. Зокрема, у Зайцевому та Спірному на Бахмутському напрямку велися активні бойові дії, сам Бахмут обстрілювався. На Авдіївському – села Невельске та Первомайське, яке за Пісками, загарбники обстрілювали і здійснювали спроби атакувати. Проте ЗСУ тримають цей рубіж і не дають противнику пройти далі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Торське у Донецькій області.Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомив речник Східного угруповання ЗСУ, пише LB.ua За його словами, учора ЗСУ підтвердили взяття села Торське.“Противник відступив, залишки тих, кого не знищили при спробі відступу в Кремінну, намагаються там будувати укріплення. Відповідно, наші ракетні війська, артилерія, авіація намагаються зробити все, щоб у них не вийшло побудувати укріплення”, – розповів він.Череватий додав, що ворог зберігає активність на Авдіївському і Бахмутському напрямках. Зокрема, у Зайцевому та Спірному на Бахмутському напрямку велися активні бойові дії, сам Бахмут обстрілювався. На Авдіївському – села Невельске та Первомайське, яке за Пісками, загарбники обстрілювали і здійснювали спроби атакувати. Проте ЗСУ тримають цей рубіж і не дають противнику пройти далі.

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