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Українські військові звільнили село Торське на Донеччині

Українські військові звільнили село Торське на Донеччині
Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Торське у Донецькій області.

Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, пише LB.ua

За його словами, учора ЗСУ підтвердили взяття села Торське.

“Противник відступив, залишки тих, кого не знищили при спробі відступу в Кремінну, намагаються там будувати укріплення. Відповідно, наші ракетні війська, артилерія, авіація намагаються зробити все, щоб у них не вийшло побудувати укріплення”, – розповів він.

Череватий додав, що ворог зберігає активність на Авдіївському і Бахмутському напрямках. Зокрема, у Зайцевому та Спірному на Бахмутському напрямку велися активні бойові дії, сам Бахмут обстрілювався. На Авдіївському – села Невельске та Первомайське, яке за Пісками, загарбники обстрілювали і здійснювали спроби атакувати. Проте ЗСУ тримають цей рубіж і не дають противнику пройти далі.


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Теги: Росія, Україна, війна
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