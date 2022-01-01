Подоляк розповів, хто в Росії керує війною проти України

Володимира Путіна керують зокрема ще низка кремлівських чиновників, спецслужби, власники приватних військових компаній, а також очільник Чечні Рамзан Кадиров. Серед них усіх тепер шукають винного у провалах російських військових на війні в Україні.



Про це Михайло Подоляк у Twitter.



За словами Подоляка, військовими діями в Росії керують:



1. кремлівські клерки;



2. внутрішні спецслужби;



3. власники ПВК із в'язнів;



4. очільник Чечні;



5. Z-пропагандисти;



6. особисто Путін.



Радник ОПУ каже, що між перелічиними керівниками війни вже шукають винного у провалах армії РФ в Україні.



"Павуки в закритій банці почали свою роботу з пошуку винного. Хтось не виживе…", - зазначає Подоляк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Росії військовими діями окрім президента РФкерують зокрема ще низка кремлівських чиновників, спецслужби, власники приватних військових компаній, а також очільник Чечні. Серед них усіх тепер шукають винного у провалах російських військових на війні в Україні.Про це повідомив радник Офісу президентау Twitter.За словами Подоляка, військовими діями в Росії керують:1. кремлівські клерки;2. внутрішні спецслужби;3. власники ПВК із в'язнів;4. очільник Чечні;5. Z-пропагандисти;6. особисто Путін.Радник ОПУ каже, що між перелічиними керівниками війни вже шукають винного у провалах армії РФ в Україні."Павуки в закритій банці почали свою роботу з пошуку винного. Хтось не виживе…", - зазначає Подоляк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію