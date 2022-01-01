Подоляк розповів, хто в Росії керує війною проти України
Сьогодні, 13:59
В Росії військовими діями окрім президента РФ Володимира Путіна керують зокрема ще низка кремлівських чиновників, спецслужби, власники приватних військових компаній, а також очільник Чечні Рамзан Кадиров. Серед них усіх тепер шукають винного у провалах російських військових на війні в Україні.
Про це повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
За словами Подоляка, військовими діями в Росії керують:
1. кремлівські клерки;
2. внутрішні спецслужби;
3. власники ПВК із в'язнів;
4. очільник Чечні;
5. Z-пропагандисти;
6. особисто Путін.
Радник ОПУ каже, що між перелічиними керівниками війни вже шукають винного у провалах армії РФ в Україні.
"Павуки в закритій банці почали свою роботу з пошуку винного. Хтось не виживе…", - зазначає Подоляк.
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Про це повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
За словами Подоляка, військовими діями в Росії керують:
1. кремлівські клерки;
2. внутрішні спецслужби;
3. власники ПВК із в'язнів;
4. очільник Чечні;
5. Z-пропагандисти;
6. особисто Путін.
Радник ОПУ каже, що між перелічиними керівниками війни вже шукають винного у провалах армії РФ в Україні.
"Павуки в закритій банці почали свою роботу з пошуку винного. Хтось не виживе…", - зазначає Подоляк.
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