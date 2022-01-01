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Над Херсонщиною ЗСУ збили російський літак Су-25

Над Херсонщиною ЗСУ збили російський літак Су-25
У понеділок, 3 жовтня, у небі над Херсонською областю ЗСУ збили російський штурмовик.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"3 жовтня, опівдні, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ за минулу добу ліквідували 320 окупантів та 11 російських безпілотників.

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Теги: Росія, Україна, війна
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