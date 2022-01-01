ЗСУ за минулу добу ліквідували 320 окупантів та 11 російських безпілотників
Сьогодні, 09:45
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 430 військовослужбовців.
Про це повідомляють у Генеральнму штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 3 жовтня орієнтовно склали:
особового складу - близько 60430 (+320) осіб ліквідовано;
танків - 2380 (+3);
бойових броньованих машин - 4991 (+16);
артилерійських систем - 1405 (+0);
РСЗВ - 338 (+1);
кошти ППО - 176 (+0);
літаків - 265 (+1);
вертольотів - 228 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1026 (+11);
крилаті ракети - 246 (+0);
кораблі/катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3811 (+15);
спеціальної техніки - 131 (+0).
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Про це повідомляють у Генеральнму штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 3 жовтня орієнтовно склали:
особового складу - близько 60430 (+320) осіб ліквідовано;
танків - 2380 (+3);
бойових броньованих машин - 4991 (+16);
артилерійських систем - 1405 (+0);
РСЗВ - 338 (+1);
кошти ППО - 176 (+0);
літаків - 265 (+1);
вертольотів - 228 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1026 (+11);
крилаті ракети - 246 (+0);
кораблі/катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3811 (+15);
спеціальної техніки - 131 (+0).
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