ЗСУ за минулу добу ліквідували 320 окупантів та 11 російських безпілотників





Про це



Загальні бойові втрати Росії на 3 жовтня орієнтовно склали:



особового складу - близько 60430 (+320) осіб ліквідовано;

танків - 2380 (+3);

бойових броньованих машин - 4991 (+16);

артилерійських систем - 1405 (+0);

РСЗВ - 338 (+1);

кошти ППО - 176 (+0);

літаків - 265 (+1);

вертольотів - 228 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1026 (+11);

крилаті ракети - 246 (+0);

кораблі/катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3811 (+15);

спеціальної техніки - 131 (+0).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 430 військовослужбовців.Про це повідомляють у Генеральнму штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати Росії на 3 жовтня орієнтовно склали:особового складу - близько 60430 (+320) осіб ліквідовано;танків - 2380 (+3);бойових броньованих машин - 4991 (+16);артилерійських систем - 1405 (+0);РСЗВ - 338 (+1);кошти ППО - 176 (+0);літаків - 265 (+1);вертольотів - 228 (+1);безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1026 (+11);крилаті ракети - 246 (+0);кораблі/катери - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3811 (+15);спеціальної техніки - 131 (+0).

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