 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

ЗСУ за минулу добу ліквідували 320 окупантів та 11 російських безпілотників

ЗСУ за минулу добу ліквідували 320 окупантів та 11 російських безпілотників
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 430 військовослужбовців.

Про це повідомляють у Генеральнму штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії на 3 жовтня орієнтовно склали:

особового складу - близько 60430 (+320) осіб ліквідовано;
танків - 2380 (+3);
бойових броньованих машин - 4991 (+16);
артилерійських систем - 1405 (+0);
РСЗВ - 338 (+1);
кошти ППО - 176 (+0);
літаків - 265 (+1);
вертольотів - 228 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1026 (+11);
крилаті ракети - 246 (+0);
кораблі/катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3811 (+15);
спеціальної техніки - 131 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю, – Міністр оборони Британії
Сьогодні, 10:50
У бою над Чорним морем загинув полковник з Бучі, який керував «привидами Києва»
Сьогодні, 09:28
Росія вранці ракетами обстріляла Запоріжжя
Сьогодні, 09:14
За минулу добу росіяни завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів по території України. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:56
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку евакуювали учнів декількох шкіл
Сьогодні, 10:04
Вчора волинські рятувальники тричі виїжджали відкачувати воду із затоплених під`їздів та прибудинкових територій
Сьогодні, 10:00
ЗСУ за минулу добу ліквідували 320 окупантів та 11 російських безпілотників
Сьогодні, 09:45
У бою над Чорним морем загинув полковник з Бучі, який керував «привидами Києва»
Сьогодні, 09:28
Росія вранці ракетами обстріляла Запоріжжя
Сьогодні, 09:14
Схожі новини
Малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю, – Міністр оборони Британії Малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю, – Міністр оборони Британії
Сьогодні, 10:50
У бою над Чорним морем загинув полковник з Бучі, який керував «привидами Києва» У бою над Чорним морем загинув полковник з Бучі, який керував «привидами Києва»
Сьогодні, 09:28
Росія вранці ракетами обстріляла Запоріжжя Росія вранці ракетами обстріляла Запоріжжя
Сьогодні, 09:14
За минулу добу росіяни завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів по території України. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ За минулу добу росіяни завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів по території України. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю, – Міністр оборони Британії
Сьогодні, 10:50
 0
В «Устилузі» у водія буса виявили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 10:30
 0
У Луцьку евакуювали учнів декількох шкіл
Сьогодні, 10:04
 0
Вчора волинські рятувальники тричі виїжджали відкачувати воду із затоплених під`їздів та прибудинкових територій
Сьогодні, 10:00
 0
ЗСУ за минулу добу ліквідували 320 окупантів та 11 російських безпілотників
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8