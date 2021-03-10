Вчора волинські рятувальники тричі виїжджали відкачувати воду із затоплених під`їздів та прибудинкових територій

Вчора волинські рятувальники тричі виїжджали відкачувати воду із затоплених під`їздів та прибудинкових територій
2 жовтня рятувальники підрозділів служби 101 Ковельського району надавали допомогу громадянам, у яких підтопило через негоду під`їзди та прибудинкові території.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Через велику кількість опадів трапились випадки підтоплення прибудинкових територій у населених пунктах на території Ковельського району і для допомоги населенню тричі залучались підрозділи пожежно-рятувальної служби. Зокрема, рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Любомль здійснили відкачування води з під’їзду та прибудинкової території житлового будинку на вулиці Коновальця та Шевченка.
Вчора волинські рятувальники тричі виїжджали відкачувати воду із затоплених під`їздів та прибудинкових територій

Вогнеборці 19-ї ДПРЧ м. Ковеля провели відкачування води з під’їзду
Вчора волинські рятувальники тричі виїжджали відкачувати воду із затоплених під`їздів та прибудинкових територій

Загалом до аварійно-рятувальних робіт залучалось 10 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки, відкачено понад 120 метрів кубічних дощової води.
Вчора волинські рятувальники тричі виїжджали відкачувати воду із затоплених під`їздів та прибудинкових територій

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Теги: Рятувальники, вода, відкачування
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