В «Устилузі» у водія буса виявили наркотики. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



У суботу, 1 жовтня, в пункті пропуску «Устилуг» правоохоронці затримали 46-річного мешканця Львівщини, який мікроавтобусом Mercedes їхав за кордон. Під час прикордонно-митного контролю оглядова група виявила у чоловіка заборонені речовини. У сумці водія, на яку зреагував службовий собака, знаходилися поліетиленові пакети та паперовий згорток з темно-зеленою і темно-коричневою речовинами, ймовірно канабіс й гашиш.



Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.



Знахідку встановленим порядком вилучили для проведення експертиз.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спробу незаконного переміщення через українсько-польський кордон наркотичних речовин припинили прикордонники Волинського загону.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.У суботу, 1 жовтня, в пункті пропуску «Устилуг» правоохоронці затримали 46-річного мешканця Львівщини, який мікроавтобусом Mercedes їхав за кордон. Під час прикордонно-митного контролю оглядова група виявила у чоловіка заборонені речовини. У сумці водія, на яку зреагував службовий собака, знаходилися поліетиленові пакети та паперовий згорток з темно-зеленою і темно-коричневою речовинами, ймовірно канабіс й гашиш.Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.Знахідку встановленим порядком вилучили для проведення експертиз.

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