В «Устилузі» у водія буса виявили наркотики. ФОТО

В «Устилузі» у водія буса виявили наркотики. ФОТО
Спробу незаконного переміщення через українсько-польський кордон наркотичних речовин припинили прикордонники Волинського загону.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

У суботу, 1 жовтня, в пункті пропуску «Устилуг» правоохоронці затримали 46-річного мешканця Львівщини, який мікроавтобусом Mercedes їхав за кордон. Під час прикордонно-митного контролю оглядова група виявила у чоловіка заборонені речовини. У сумці водія, на яку зреагував службовий собака, знаходилися поліетиленові пакети та паперовий згорток з темно-зеленою і темно-коричневою речовинами, ймовірно канабіс й гашиш.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.
В «Устилузі» у водія буса виявили наркотики. ФОТО

Знахідку встановленим порядком вилучили для проведення експертиз.
В «Устилузі» у водія буса виявили наркотики. ФОТО
В «Устилузі» у водія буса виявили наркотики. ФОТО


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Теги: Волинь, Устилуг, наркотики
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