Волинянин допомагав військовозобов’язаним виїжджати за кордон за підробленими відмітками у паспортах

За процесуального керівництва Волинської та Чернівецької обласних прокуратур викрито та повідомлено про підозру громадянину, який організував незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон за підробленими відмітками у паспортах.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, житель Волинської області налагодив незаконну схему одержання прибутку від сприяння військовозобов`язаним чоловікам у незаконному перетині державного кордону.Громадянин допомагав особам призовного віку виїжджати до країн Євросоюзу через МПП «Порубне» у Чернівецькій області за паспортами громадян України для виїзду за кордон, у які вносив неправдиві відмітки про перебування особи на Консульському обліку України в іноземних державах, а також відмітки про постійне місце проживання за кордоном.Чоловіка затримано 29 вересня 2022 року на Волині після одержання 800 доларів США від чергового клієнта – буковинця, який замовив у нього відтиск та штамп Генерального консульства України у Кракові про постійне місце проживання на території Польщі та взяття на облік.Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.Досудове розслідування у провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.Викрито незаконні дії громадянина за оперативного супроводу головного оперативно-розшукового відділу Чернівецького прикордонного загону.