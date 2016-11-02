Волинянин допомагав військовозобов’язаним виїжджати за кордон за підробленими відмітками у паспортах

Волинянин допомагав військовозобов’язаним виїжджати за кордон за підробленими відмітками у паспортах
За процесуального керівництва Волинської та Чернівецької обласних прокуратур викрито та повідомлено про підозру громадянину, який організував незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон за підробленими відмітками у паспортах.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

За даними слідства, житель Волинської області налагодив незаконну схему одержання прибутку від сприяння військовозобов`язаним чоловікам у незаконному перетині державного кордону.

Громадянин допомагав особам призовного віку виїжджати до країн Євросоюзу через МПП «Порубне» у Чернівецькій області за паспортами громадян України для виїзду за кордон, у які вносив неправдиві відмітки про перебування особи на Консульському обліку України в іноземних державах, а також відмітки про постійне місце проживання за кордоном.

Чоловіка затримано 29 вересня 2022 року на Волині після одержання 800 доларів США від чергового клієнта – буковинця, який замовив у нього відтиск та штамп Генерального консульства України у Кракові про постійне місце проживання на території Польщі та взяття на облік.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.
Волинянин допомагав військовозобов’язаним виїжджати за кордон за підробленими відмітками у паспортах

Викрито незаконні дії громадянина за оперативного супроводу головного оперативно-розшукового відділу Чернівецького прикордонного загону.
Волинянин допомагав військовозобов’язаним виїжджати за кордон за підробленими відмітками у паспортах




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Теги: Волинь, військовозобов`язані, кордон, схема, організатор
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