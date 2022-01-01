Шахрайство, вбивство, розбій: на Волині розшукують 9 злочинців. ФОТО

Шахрайство, вбивство, розбій: на Волині розшукують 9 злочинців. ФОТО
Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та відбування покарання.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Хачатрян Рафік Рубикович, 21 серпня 1988 року народження, уродженець Республіки Вірменія. Чоловік підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.185, ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України.
Шахрайство, вбивство, розбій: на Волині розшукують 9 злочинців. ФОТО

Шпига Андрій Іванович, 09 квітня 1971 року народження, житель Луцька. Підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Шахрайство, вбивство, розбій: на Волині розшукують 9 злочинців. ФОТО

Гаврилишин Василь Богданович, 1 вересня 1960 року народження, уродженець Тернопільської області. Розшукується за скоєння злочинів, передбачених ч.2, 3 ст. 358, ч.2 ст.205, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Шахрайство, вбивство, розбій: на Волині розшукують 9 злочинців. ФОТО

Крупа Віктор Володимирович, 27 липня 2001 року народження, житель Тернопільщини. Підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України.
Шахрайство, вбивство, розбій: на Волині розшукують 9 злочинців. ФОТО

Кобзар Сергій Миколайович, 22 жовтня 1979 року народження, житель Нововолинська. Засуджений за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, п.1,5,7,13, ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України та переховується від відбування покарання.
Шахрайство, вбивство, розбій: на Волині розшукують 9 злочинців. ФОТО

Кварцхава Абесалом Давидович, 29 квітня 1984 року народження, уродженець Грузії, житель Чернівців. Підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187, ч.1 ст. 396 Кримінального кодексу України.
Шахрайство, вбивство, розбій: на Волині розшукують 9 злочинців. ФОТО

Маркарян Артем Арсенович, 23 липня 1989 року народження, житель Дніпропетровської області. Підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України.
Шахрайство, вбивство, розбій: на Волині розшукують 9 злочинців. ФОТО

Бачинський Дмитро Васильович, 04 лютого 1984 року народження, житель Нововолинська. Підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.
Шахрайство, вбивство, розбій: на Волині розшукують 9 злочинців. ФОТО

Демчук Вадим Анатолійович, 27 квітня 1971 року народження, житель Луцька. Підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 115, ч.1 ст. 110 Кримінального кодексу України.
Шахрайство, вбивство, розбій: на Волині розшукують 9 злочинців. ФОТО

Громадян, яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваних осіб, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-74-20-01, 068-584-40-11, 099-617-58-53 або 102. Конфіденційність гарантують.



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Теги: злочинці, розшук, Волинь
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Коментарі 1
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Вони втікли чи що? Що за інфа? Вже цілі банди гасають областю?
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