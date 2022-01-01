На Волині за тиждень від коронавірусу померло 8 людей

На Волині за тиждень від коронавірусу померло 8 людей
За даними епіднагляду захворюваність коронавірусною хворобою COVID-19 за останній тиждень знаходиться на рівні попереднього тижня. З 26 вересня до 2 жовтня зафіксували 2334 випадки захворювання на COVID-19 в області (в тому числі дітей – 322, медичних працівників — 53).

Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».

Хворих виявили:

- Луцький район – 1449 осіб
- Володимирський район – 327 осіб
- Камінь — Каширський район – 185 осіб
- Ковельський район – 373 особи

Госпіталізува 252 людини (11%), 2082 особи лікуються амбулаторно.

За тиждень одужало — 2257 осіб. Зареєстровано 8 летальних випадків (Луцький район – 5, Володимирський район – 2, Камінь — Каширський район – 1). Усі померлі дорослі особи віком від 57 до 85 років та 36 років, мали супутні хронічні захворювання.


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Теги: коронавірус, Волинь, смерть
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