На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО

На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО
Волинські поліцейські розшукують безвісти зниклу 81-річну пенсіонерку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Встановлюють місцезнаходження Четвержук Ніни Андріївни, 17.04.1941 року народження, жительки села Крижова Луцького району.

1 жовтня жінка пішла з дому в невідомому напрямку та донині не повернулася, де вона знаходиться - невідомо.

Її мобільний телефон вимкнений.

"Якщо ви володієте інформацією, де може перебувати зараз пенсіонерка, просимо повідомити про це за номером: +380974388844 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, розшук, поліція
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