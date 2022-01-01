На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО

Волинські поліцейські розшукують безвісти зниклу 81-річну пенсіонерку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Встановлюють місцезнаходження, 17.04.1941 року народження, жительки села Крижова Луцького району.1 жовтня жінка пішла з дому в невідомому напрямку та донині не повернулася, де вона знаходиться - невідомо.Її мобільний телефон вимкнений."Якщо ви володієте інформацією, де може перебувати зараз пенсіонерка, просимо повідомити про це за номером: +380974388844 або 102", - наголошують у поліції.