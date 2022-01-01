Звільненому з полону азовцю з Волині Володимиру Лучку виділили кошти на реабілітацію





Таке рішення прийняли депутати під час останньої сесії 30 вересня,



Мешканець села Борохів Підгайцівської громади 4-ри місяці був у полоні.



Депутатський запит з пропозицією надати матеріальну допомогу на оздоровлення військовослужбовця Володимира Лучка із Борохова озвучив заступник Підгайцівського сільського голови, депутат Леонід Гроголь. Рішення прийняли одноголосно.



Нагадаємо, днями військовослужбовця, разом з іншими бранцями, повернули із російського полону. Нині Володимир відновлює здоров’я в одному із закладів на Київщині.

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