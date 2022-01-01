У Луцьку зупинилися тролейбуси. ФОТО





Про це пише



За їхніми словами, наразі рух дорогою ускладнений, і на цій ділянці зібралося до десятка тролейбусів.



Подекуди виникають затори. Яка причини зупинки громадського транспорту наразі невідомо.



Як повідомили у Луцькому підприємстві електротранспорту, біля «Променя» в одного з тролейбусів приймачі зійшли з контактного дроту, заплуталися і замкнули мережу. Внаслідок цього на підстанції спрацював захист.



На місце приїхала аварійна бригада, усунула неполадки й рух транспорту відновився.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля розважального центру «Промінь» вишикувалася черга з тролейбусів. Також транспорт стоїть і на мосту на проспекті Соборності.Про це пише ВСН За їхніми словами, наразі рух дорогою ускладнений, і на цій ділянці зібралося до десятка тролейбусів.Подекуди виникають затори. Яка причини зупинки громадського транспорту наразі невідомо.Як повідомили у Луцькому підприємстві електротранспорту, біля «Променя» в одного з тролейбусів приймачі зійшли з контактного дроту, заплуталися і замкнули мережу. Внаслідок цього на підстанції спрацював захист.На місце приїхала аварійна бригада, усунула неполадки й рух транспорту відновився.

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