У Луцьку зупинилися тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Біля розважального центру «Промінь» вишикувалася черга з тролейбусів. Також транспорт стоїть і на мосту на проспекті Соборності.
Про це пише ВСН.
За їхніми словами, наразі рух дорогою ускладнений, і на цій ділянці зібралося до десятка тролейбусів.
Подекуди виникають затори. Яка причини зупинки громадського транспорту наразі невідомо.
Як повідомили у Луцькому підприємстві електротранспорту, біля «Променя» в одного з тролейбусів приймачі зійшли з контактного дроту, заплуталися і замкнули мережу. Внаслідок цього на підстанції спрацював захист.
На місце приїхала аварійна бригада, усунула неполадки й рух транспорту відновився.
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Про це пише ВСН.
За їхніми словами, наразі рух дорогою ускладнений, і на цій ділянці зібралося до десятка тролейбусів.
Подекуди виникають затори. Яка причини зупинки громадського транспорту наразі невідомо.
Як повідомили у Луцькому підприємстві електротранспорту, біля «Променя» в одного з тролейбусів приймачі зійшли з контактного дроту, заплуталися і замкнули мережу. Внаслідок цього на підстанції спрацював захист.
На місце приїхала аварійна бригада, усунула неполадки й рух транспорту відновився.
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