У Луцьку зупинилися тролейбуси. ФОТО

У Луцьку зупинилися тролейбуси. ФОТО
Біля розважального центру «Промінь» вишикувалася черга з тролейбусів. Також транспорт стоїть і на мосту на проспекті Соборності.

Про це пише ВСН.

За їхніми словами, наразі рух дорогою ускладнений, і на цій ділянці зібралося до десятка тролейбусів.

Подекуди виникають затори. Яка причини зупинки громадського транспорту наразі невідомо.

Як повідомили у Луцькому підприємстві електротранспорту, біля «Променя» в одного з тролейбусів приймачі зійшли з контактного дроту, заплуталися і замкнули мережу. Внаслідок цього на підстанції спрацював захист.

На місце приїхала аварійна бригада, усунула неполадки й рух транспорту відновився.
У Луцьку зупинилися тролейбуси. ФОТО
У Луцьку зупинилися тролейбуси. ФОТО
У Луцьку зупинилися тролейбуси. ФОТО

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Теги: тролейбуси, Луцьк
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