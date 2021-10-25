Олена Зеленська подарувала Варфоломію копію Луцького псалтиря
Сьогодні, 13:17
Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Туреччини зустрілася з Його Всесвятістю Вселенським патріархом Варфоломієм і подарувала факсимільне видання Луцького псалтиря.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці «Луцьк – приємне відкриття».
Зі слів Олени Зеленської, Вселенський патріарх Варфоломій називає війну проти України не інакше як «диявольською».
«І таку позицію він зайняв одразу. Ще у березні Вселенський патріархат надіслав першу гуманітарну допомогу Україні й продовжує це робити. І його очільник надалі свідчить про антилюдську сутність російської війни. Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій постійно проводить молитви за мир в Україні, опікується нашими вимушеними переселенцями у світі», – йдеться в дописі Олени Зеленської.
На знак подяки за підтримку України Олена Зеленська подарувала патріарху Варфоломію факсимільне видання Луцького псалтиря.
Відомий у всьому світі Луцький псалтир є визначною книжною пам’яткою XIV століття. Створив його настоятель Свято-Катерининського луцького храму отець Іван в 1384 році в річницю смерті правителя Волинської держави великого князя Дмитра-Любарта Гедиміновича.
Псалтир є рукописом на 211 пергаментних сторінках, написаним церковнослов'янською мовою з рисами волинсько-галицької говірки.
Сьогодні ця унікальна пам'ятка книжного мистецтва зберігається у бібліотеці Медичі Лауренціана у Флоренції (Італія), тому його друга назва Флорентійський псалтир.
Луцький Псалтир нині є не тільки духовною книгою, а й важливим історичним джерелом, факсимільне видання якого вперше здійснене у 2013 році.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці «Луцьк – приємне відкриття».
Зі слів Олени Зеленської, Вселенський патріарх Варфоломій називає війну проти України не інакше як «диявольською».
«І таку позицію він зайняв одразу. Ще у березні Вселенський патріархат надіслав першу гуманітарну допомогу Україні й продовжує це робити. І його очільник надалі свідчить про антилюдську сутність російської війни. Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій постійно проводить молитви за мир в Україні, опікується нашими вимушеними переселенцями у світі», – йдеться в дописі Олени Зеленської.
На знак подяки за підтримку України Олена Зеленська подарувала патріарху Варфоломію факсимільне видання Луцького псалтиря.
Відомий у всьому світі Луцький псалтир є визначною книжною пам’яткою XIV століття. Створив його настоятель Свято-Катерининського луцького храму отець Іван в 1384 році в річницю смерті правителя Волинської держави великого князя Дмитра-Любарта Гедиміновича.
Псалтир є рукописом на 211 пергаментних сторінках, написаним церковнослов'янською мовою з рисами волинсько-галицької говірки.
Сьогодні ця унікальна пам'ятка книжного мистецтва зберігається у бібліотеці Медичі Лауренціана у Флоренції (Італія), тому його друга назва Флорентійський псалтир.
Луцький Псалтир нині є не тільки духовною книгою, а й важливим історичним джерелом, факсимільне видання якого вперше здійснене у 2013 році.
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